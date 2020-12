Gemeente organiseert online bijeenkomst over aardgasvrij Breda

BREDA - De gemeente Breda houdt op dinsdag 15 december een online bijeenkomst over hoe de stad de komende jaren gaat verduurzamen. Breda wil in 2044 CO2-neutraal zijn: aardgasvrij. Eind 2021 gaat de gemeente beslissen waar zij als eerste aan de slag gaat om de buurt aardgasvrij of aardgasvrij-klaar te maken.



De gemeente werkt hierin nauw samen met partners in de stad. In de online-bijeenkomst informeert de gemeente over wat er voor nodig is om buurten en wijken aardgasvrij te maken en hoe de gemeente hierin samen op wil trekken met bewoners en ondernemers. De Bredase Energie Coöperatie (BRES) geeft tips hoe mensen nu al kunnen verduurzamen. Het webinar is op dinsdag 15 december vanaf 19.30 uur.

“De komende periode gaat er veel op ons afkomen. Vóór 2030 willen we met een aantal wijken en buurten aan de slag om deze aardgasvrij of aardgasvrij-klaar te maken”, aldus Greetje Bos, wethouder Energietransitie. “Er komt voor ons allemaal veel kijken bij het overstappen naar nieuwe energiesystemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dit samen kunnen. Stap voor stap. Ik zeg altijd: iedereen kan wat en iedereen doet wat in Breda. Doe dus vooral mee met deze online-bijeenkomst en laat ons weten hoe u aankijkt tegen een aardgasvrij Breda.”



Energietransitie en Transitievisie warmte



Het overgaan van aardgas naar duurzame energie (elektriciteit, nieuwe warmtebronnen, groen gas) gaat over woningen, bedrijfspanden en gebouwen. Daarom maakt Breda een Transitievisie warmte. In deze visie staat welke energiebronnen mogelijk passen in een bepaalde wijk en welke wijken als eerste in aanmerking komen om mee aan de slag te gaan. Tijdens het webinar is er een live peiling. De reacties worden meegenomen in de Transitievisie Warmte. Wijkuitvoeringsplannen Het streven is om vóór 2030 11.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-klaar te maken. Dat laatste betekent dat woningen door onder andere isolatie bouwkundig en installatietechnisch voorbereid zijn op een alternatieve energiebron, zodat de afkoppeling van het aardgas later zonder grote inspanning en overlast kan plaatsvinden.



Eind 2021 is duidelijk welke wijken of buurten als eerste in aanmerking komen. De gemeente onderzoekt samen met bewoners, ondernemers en organisaties of en hoe de stap van aardgas naar duurzame energie genomen kan worden en gaat op basis van deze informatie een wijkuitvoeringsplan maken.