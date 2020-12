VVD en D66: ‘Geef horeca en evenementen ruimte’

BREDA - De Bredase fracties van VVD en D66 willen dat de horeca en evenementenorganisaties meer ruimte krijgen. “Juist in deze tijd moeten we ondernemers de ruimte geven om nog een beetje omzet te kunnen maken.” Eddie Förster en Patrick Smans stellen namens hun partij vragen aan het college.

Gisteren werd bekend dat een groot deel van de horecaondernemers voornemens is om hun zaak 17 januari te gaan openen, ongeacht de regels. Deze actie komt als een reactie op een uitspraak van minister Hugo de Jonge. De coronaminister zou hebben gezegd dat de gedeeltelijke lockdown ook na half januari van kracht blijft, als het aantal besmettingen niet snel afneemt. Voor veel zaken zou dit een faillissement betekenen en daarom hebben zij nu besloten zelf de touwtjes in handen te nemen.

VVD Raadslid Eddie Förster snapt de frustraties van de ondernemers “Horecaondernemers en evenementenorganisatoren worden onevenredig hard geraakt door de maatregelen van de crisis en zien vervolgens volle winkelstraten en illegale feesten. Dat voelt oneerlijk ”. Ook Patrick Smans vindt dat er wat moet gebeuren. “Het blijft te donker aan het einde van de tunnel. Ook de horeca is een vitale sector en het wordt tijd dat we zorgen voor licht, zodat wij aan Brabant kunnen blijven denk als Guus zingt.”

Foto: Wesley van der Linde

De Bredase fracties van de VVD en D66 vinden dat het horeca en evenementenorganisaties meer ruimte moeten geven binnen de landelijke regels. Volgens de partijen is deze week een horecaondernemer aangesproken, omdat hij niet vanuit zijn deur aan het verkopen was, maar een tafel met koffie, thee en appeltaart buiten had gezet. “Juist in deze tijden moeten we ondernemers ruimte geven om nog een beetje omzet te kunnen maken met creatieve manieren. We zijn benieuwd naar de mogelijkheden om ruimte te geven in deze tijden. Verder kijken wij graag vooruit naar het moment dat regels versoepeld worden, en hoe om te gaan met de situatie. Hoe geven we evenementenorganisaties dan de ruimte om snel weer te kunnen organiseren?”

Vragen aan college

Daarom stellen de twee fracties vragen aan het college. Zo willen zij weten welke initiatieven van horecaondernemers er bekend zijn bij het college en hoe zij daarmee omgaan. Ook zijn ze benieuwd welke mogelijkheden er zijn om horecaondernemers ruimte te geven om niet vanuit hun deur, maar een stuk verder te verkopen. De partijen willen daarnaast weten of het college het met hen eens is dat Breda zich moet melden als pilotstad om straks, als het mogelijk is, weer evenementen te organiseren?