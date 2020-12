Lieke Hendrix nieuwe algemeen directeur van de gemeente Breda

BREDA - Lieke Hendrix wordt de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Breda. Ze neemt het stokje over van Cees Vermeer, die 1 september vetrok. Hij zal als directeur van de dienst Gezondheid en Jeugd en directeur Publieke Gezondheid voor de regio Zuid-Holland Zuid aan de slag gaan.

Lieke Hendrix (1975) is op dit moment nog werkzaam als directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) van het Ministerie van LNV. Vanaf 8 februari zal zij starten in haar nieuwe rol als gemeentesecretaris. Lieke heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Twente en in haar carrière gewerkt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat AT Osborne en bij het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Na een zorgvuldige procedure begeleid door Chassé is Lieke naar voren gekomen.

“Lieke stak met kop en schouders uit boven de andere kandidaten en met haar haalt de gemeente een ervaren overheidsmanager binnen die verbindingen zal leggen en de geformuleerde ambities van de stad mee vorm zal geven”, aldus Boaz Adank namens het college. “We zijn ontzettend blij met de komst van Lieke naar de gemeente Breda. In Lieke zagen we direct een bevlogen, energieke professional en dat is in meerdere gesprekken alleen maar bevestigd. In haar zien we de directeur die een brug kan slaan naar zowel de medewerkers, de Ondernemingsraad als naar het college van Burgemeester en Wethouders en stad en dorpen.’

Lieke Hendrix kijkt uit naar de nieuwe stap. “Breda is een groeiende stad die ‘aan’ staat, kijk maar naar de geweldige stedelijke ontwikkeling. Met een schoonfamilie in Breda, ben ik al een beetje van de stad gaan houden en dat zal alleen maar groeien. Tegelijkertijd zie ik het goede werk en uitdagingen in het voor mij nieuwe sociale domein. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik wil als directeur graag een gezicht zijn van de gemeente naar buiten toe en tegelijkertijd aanspreekbaar zijn voor de medewerkers. Hoe mooi is het om al die mensen die zich iedere dag inzetten voor deze stad te leren kennen en in hun vak bezig te zien.”