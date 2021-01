Gemeente: ‘(Winter)terrassenplan startklaar voor als het weer mogelijk is’

BREDA - De Bredase fracties van VVD en D66 stelden onlangs vragen aan het college over de horeca- en evenementensector. De partijen vinden dat de gemeente deze sector meer ruimte zou moeten geven. In de beantwoording van de vragen laat het college weten druk in gesprek te zijn met verschillende partijen. “Ook ligt het (winter)terrassenplan startklaar voor als het straks weer mag.”

De horeca- en evenementensector wordt keihard getroffen door de coronacrisis. De sectoren liggen inmiddels al maandenlang stil. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben. Eddie Förster (VVD) en Patrick Smans (D66) maken zich dan ook zorgen. Zij stelden daarom onlangs vragen aan het college. “We zouden horeca en evenementen meer ruimte moeten geven.”

In een reactie laat het college weten altijd open te staan voor creatieve ideeën vanuit ondernemers. “Waar mogelijk denken we hierin mee. Uiteraard binnen de geldende richtlijnen.” Recentelijk heeft de gemeente uitstallingen voor horecaondernemers mogelijk gemaakt in straten waar hier mogelijkheden voor liggen. “Deze uitstallingen zijn mogelijk voor de deur van het desbetreffende horecabedrijf.”

Het College voert vrijwel wekelijks overleg met Koninklijke Horeca Nederland Breda. “We praten met elkaar over de mogelijkheden die wij op lokaal niveau kunnen bieden om (extra) ruimte te geven binnen de dan geldende regels”, aldus het college. “Continue wordt geprobeerd om nieuwe perspectieven te bieden en met elkaar te kijken waar de gemeente de Bredase horecasector kan ondersteunen en begeleiden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een Roadmap voor de horecasector. Dit doen wij samen met Koninklijke Horeca Nederland Breda en twee grote brouwerijen. Op basis van individuele gesprekken met een externe partij, krijgt de ondernemer hierin steunmaatregelen op maat aangeboden.”

Versoepelingen

Gemeente Breda is druk bezig met het kijken naar mogelijkheden, voor als er weer versoepelingen komen. “Er wordt continue ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen en om hierop lokaal niveau het hoogste rendement uit te kunnen behalen voor ondernemers zonder daarmee de veiligheid in gevaar te brengen. Voor wat betreft de horeca staat bijvoorbeeld het (winter)terrassenplan al startklaar om van start te gaan op het moment dat dit weer mogelijk is.”