Gemeente Breda steunt startende ondernemers: Gunstige leningen en een oproep aan het Rijk

BREDA - Startende ondernemers vallen als sinds het begin van de coronacrisis buiten de boot als het gaat om financiële steun vanuit het Rijk. Daar moet verandering in komen, vindt de gemeente Breda. De gemeente gaat daar voor lobby’en bij het Rijk. Ondertussen biedt de gemeente de ondernemers zelf ook steun. De starters komen in aanmerking voor een zeer gunstige lening.

“Ondanks dat we allemaal weten waar we het voor doen, zal de recent aangekondigde verlenging van de lockdown ongetwijfeld weer aanvoelen als een klap in het gezicht van veel ondernemers”, aldus wethouder Adank. “Het zijn onzekere tijden, waarin een concreet perspectief nog op zich laat wachten.” Den Haag stelt geld beschikbaar om zoveel mogelijk ondernemers deze tijd door te helpen. “Als startende ondernemer is het echter niet mogelijk om vooralsnog aanspraak te maken op die regelingen.”

De Gemeente Breda wil haar ondernemers dan ook helpen deze crisis door te komen. Dit doen zij door steun te bieden waar dat kan. Daarom stelt de gemeente onder andere lokale horecaondernemers in de gelegenheid om samen met een extern adviesbureau, een scan uit te voeren waarin de problemen binnen de onderneming in kaart worden gebracht. “Naast het aanbieden van de mogelijkheid om gebruik te maken van deze bedrijfsscans, is er specifiek voor startende (horeca)ondernemers een lening beschikbaar gesteld met zeer gunstige voorwaarden.” Inmiddels hebben er 25 gesprekken met dit adviesbureau plaatsgevonden, heeft de gemeente een groot deel van deze scans ontvangen en kunnen de desbetreffende ondernemers hun leningsaanvraag indienen. “Daarna zal er contact worden opgenomen en kunnen we aangeven of ze inderdaad in aanmerking komen voor deze lening en bespreken we met elkaar de scan, om te kunnen bepalen op welk vlak wij als gemeente mogelijk nog meer ondersteuning kunnen bieden.”

Parallel aan de hulp die de gemeente op deze manier kan bieden aan de startende ondernemers, loopt er een lobby die vanuit de Gemeente Breda en samenwerkingspartners is ingezet richting Den Haag. “We pleitten ervoor om ook voor startende ondernemers financiële steun vanuit het Rijk beschikbaar te stellen. Het uitvoeren van de bedrijfsscans helpt ons ook om concrete voorbeelden te kunnen geven van probleemsituaties waarin onze ondernemers zich bevinden. En de noodzaak voor deze financiële steun te benadrukken in Den Haag.”