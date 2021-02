Depla: ‘Tijd van verbieden en gebieden voorbij, nu kijken wat er wél kan’

BREDA - Gisterenavond vond er, op initiatief van Eddie Förster (VVD Breda), een live podcast plaats tussen de burgemeester, wethouders en horecaondernemers. Het gesprek ging over de wil van de horeca om op 2 maart te openen. Tijdens dat gesprek liet Depla weten dat de tijd van verbieden en gebieden volgens hem voorbij is. “We moeten nu langzaam met elkaar gaan kijken wat er wel en niet kan.”

Onlangs deed de Bredase horecaondernemer Dirk van der Voort een oproep: ‘Overvolle parken = terrassen open‘. Volgens de Bredanaar kunnen mensen beter met een veilig coronabeleid op een terras zitten, dan in een park. Reden genoeg voor Eddie Förster om een live podcast via de app ‘Clubhouse’ te organiseren met betrokken partijen. Aan het gesprek namen burgemeester Paul Depla, wethouder Boaz Adank, Tweede Kamerlid Thierry Aartsen en horecaondernemers Johan de Vos en Dirk van der Voort deel. Het gesprek was voor iedereen te beluisteren.

Risico’s

De Bredase Thierry Aartsen staat op plek elf van de VVD-kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij zit dus bovenop alles wat er in Den Haag gebeurt. Ook hij nam gisteren deel aan de podcast. “Het lastige aan het beleid is dat er nergens een handboek is”, liet de VVD’er weten. “Je moet continue kijken wat er verstandig is.” Aartsen geeft aan dat het besmettingsbeeld er nog steeds niet heel goed uit ziet. “We zitten op hetzelfde niveau als in januari, toen de avondklok ingevoerd werd. Maar we moeten nu wel gaan luisteren naar de samenleving. De rek is er uit. Het lijkt ons daarom verstandig om nu risico’s te nemen”, aldus de Bredanaar.

Tegengeluid

Ook de Paul Depla kwam aan het woord tijdens de podcast. Depla liet weten dat volgens hem de tijd van gebieden en verbieden voorbij is. “In een crisis moet je tegengeluid laten horen. Het grote gevaar van een crisis is dat je snel in tunnelvisie terecht komt”, verklaarde hij. “Het lijkt soms alsof er maar één antwoord mogelijk is, maar dat zijn er meerdere. Als burgemeester van Breda wil je gevoelens die er leven naar voren brengen.” Volgens de burgemeester mag Den Haag dan ook best met ‘duidelijkere kaders’ komen. “Noem het geen routekaart, maar geef wel principes zodat je kunt weten wat ongeveer wanneer aan de beurt komt. En belangrijk daarbij is ook dat de argumentatie duidelijk is.”

Mogelijkheden

Volgens Depla moeten overheden uit een ander vaatje gaan tappen. “Het stramien is altijd geweest verbieden en gebieden, maar ik denk dat we nu langzaam met elkaar moeten gaan kijken naar wat er wél kan. En wanneer een situatie onveilig wordt, grijp dan in. Want niemand wil natuurlijk de oorzaak zijn van een besmettingshaard.”

De Bredase politiek staat al maanden in nauw contact met de horeca. “We moeten echt samen kijken naar hoe de terrassen straks weer open kunnen. Mogelijk kunnen we zelfs iets extra’s doen, zodat de ondernemers even wat extra kunnen verdienen. Maar dat moet allemaal wel op een veilige manier.” Volgens de burgemeester is in ieder geval één ding zeker. “De stad Breda is aantrekkelijk door de historische binnenstad, de prachtige woonwijken en het aantrekkelijke winkelgebied. Maar waar Breda vooral heel sterk in is, is de horeca. Dat is één van onze troefkaarten. Het is dan ook in ons belang als gemeente dat we ervoor zorgen dat de horeca hierdoor heen komt”, aldus Depla. “Breda zonder horeca is niets.”