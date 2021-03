Bredase VVD maakt zich zorgen over parkeerdruk rondom nieuwbouwprojecten

BREDA - De Bredase fractie van VVD maakt zich zorgen over de parkeerproblematiek rondom nieuwprojecten. Zo heeft de partij meerdere klachten binnengekregen vanuit de wijk Westerpark. “Bewoners maken zich zorgen over de parkeerdruk in hun wijk.”

Al eerder vroeg VVD Breda aandacht voor de trend dat bij steeds meer nieuwbouwontwikkelingen minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd. “We zijn enorm blij dat er flink wordt gebouwd en leggen wat ons betreft de rode loper uit voor ontwikkelaars. Het lijkt tegenwoordig echter alsof er alleen nog autoluw wordt gebouwd in onze stad, bijzonder omdat het bezit en gebruik van de auto alleen maar toeneemt” aldus Eddie Förster raadslid van de Bredase VVD.

Momenteel krijgt de partij klachten vanuit Westerpark. “Bewoners maken zich zorgen over de parkeerdruk die er nu al is in de wijk”, laat het liberale raadslid weten. “Zij vragen zich af hoe dat moet met de twee grote nieuwbouwprojecten die de komende jaren gaan plaatsvinden en waarbij de vraag is of er wel voldoende parkeerplaatsen zijn voor de vraag van de nieuwe bewoners .” Het gaat hierbij over de ontwikkelingen van het Nibitt-terein en het Consunpark.



De VVD’er stelde onlangs vragen aan het college. Zo vraagt Förster zich af of er parkeermetingen zijn gedaan in het desbetreffende deel van Westerpark en wat daar de resultaten van zijn. Ook is hij benieuwd in hoeverre er rekening is gehouden met de parkeerdruk in Tuinzigt en Westerpark bij het bepalen van de parkeernormen bij de plannen voor ontwikkeling van het Nibitt-terrein en Cosunpark. “Er worden veel te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd.” Förster wil weten op basis waarvan de conclusie wordt getrokken dat mensen steeds minder behoefte hebben aan een auto.