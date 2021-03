Attje Kuiken zit al bijna 14 jaar in de Tweede Kamer: ‘Het werk is nooit af’

BREDA - Attje Kuiken (1977) is deze verkiezingen de Bredase kandidaat met het meeste jaren ervaring in de kamer. Al bijna 14 jaar zit ze voor de PvdA in de Tweede Kamer. Maar motivatie om door te gaan, heeft ze nog genoeg. “Hoe lang je ook in de Kamer zit; het werk is nooit af. Nederland moet écht eerlijker en fatsoenlijker.”

Attje Kuiken, geen enkele Bredase kandidaat heeft meer jaren ervaring in de Tweede Kamer dan jij. Wat is voor jou het hoogtepunt en het dieptepunt van je jaren in de kamer?

“Het allermooiste is als je eigen initiatiefwet aangenomen wordt. Dan kun je met je eigen ideeën echt iets betekenen in de levens van mensen. Zo lukte het me om de Nederlandse gebarentaal erkend te krijgen als officiële taal. Nu zie je bij elke coronapersconferentie een gebarentolk in beeld, maar dat was heel lang niet vanzelfsprekend. Daar ben ik echt trots op.Verdrietig zijn de zaken waar het nog niet gelukt is om structureel slachtoffers van geweld te helpen. Deze week sprak ik nog een moeder, waarvan haar dochter een jaar geleden verkracht is. Tot op de dag van vandaag heeft ze nog geen aangifte kunnen doen. Deze zaken blijven te lang op de plank liggen en dat vind ik ontzettend frustrerend. Ik zet me al jaren in voor een beter beleid rond seksueel geweld en toch is dit nog niet geregeld. Maar het houdt mij ook gemotiveerd om door te gaan.”

Je zou na 14 jaar ook kunnen beslissen om iets aan te gaan doen. Wat is jouw motivatie om door te gaan?

“Hoe lang je ook in de Kamer zit; het werk is nooit af. Nederland moet écht eerlijker en fatsoenlijker. Mijn moeder heeft mij alleen opgevoed en we hadden het thuis niet breed. Er was altijd stress om geld. Ik ben niet zielig, maar het heeft me wel al op een jonge leeftijd doen inzien dat kansen niet gelijk verdeeld zijn. Daarom blijf ik me, zelfs na veertien jaar Kamerlidmaatschap, nog elke dag vol overgave inzetten voor gelijke kansen. Iedereen heeft het recht op werk met een eerlijke beloning, een betaalbare woning, goed onderwijs en liefdevolle zorg. Daarom wil ik weer de Kamer in; om dat te regelen.”

Wat kunnen mensen van jou verwachten de komende jaren wanneer je verkozen wordt op 17 maart?

“Op dit moment voer ik namens de PvdA het woord over zorg, veiligheid en binnenlandse zaken. Goede, liefdevolle zorg moet beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Dat vind ik heel belangrijk. De PvdA wil daarom het eigen risico stapsgewijs afschaffen en de zorgpremie verlagen.”

Hoe beleef je deze campagneperiode?

“Het is heel anders! Normaal ga ik langs de deuren in Breda. Met mensen in gesprek over dat wat zij belangrijk vinden, dat vind ik het allerleukste. Overigens niet alleen in campagnetijd maar hele jaar door. Helaas moet dat nu digitaal, net als veel debatten waar ik aan meedoe. Dat is jammer, écht contact is altijd beter, maar we moeten in deze coronatijd voorzichtig zijn.”

Wat zou je willen zeggen tegen Bredanaars die van plan zijn om niet te stemmen?

“Ga in ieder geval stemmen! De coronacrisis heeft naar boven gebracht wat veel mensen al langer voelen. Er is teveel verdeeldheid in ons land. Dingen die ons aan het hart gaan, zijn scheefgegroeid. Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt; het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. Dat moet anders. En dat kan anders. Maar daarvoor moet je je wel laten horen; breng op 17 maart je stem uit! Alleen dan kunnen we Nederland veranderen.”