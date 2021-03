Frank Toeset is de nummer 17 van Volt: ‘Ik ben altijd al een vooruitdenker geweest’

BREDA - De 56-jarige Frank Toeset is geen onbekende binnen de lokale politiek. Zes jaar lang zat hij in de gemeenteraad van Breda. Maar nu richt de architect zijn pijlen op de Tweede Kamer. Dat doet hij binnen de nieuwe pan-Europese partij Volt. Daar staat hij op de 17e plek op de kieslijst.

Hoe beleef je deze campagneperiode?

“Deze campagne vraagt om nog meer creativiteit dan we normaal al inzetten. Heel veel kan online, met een steeds breder aanbod van social media o.a. nieuwkomer Clubhouse. Daarmee bereiken we niet iedereen. We zijn daarom blij met de aandacht voor Volt in de landelijke media. Met het optreden bij Jinek van onze lijsttrekker Laurens Dassen bereiken we meteen een grote groep. Het kan ook klein en lokaal, door je zichtbaar te maken in tweetallen op de fiets met Volt-shirts en -vlaggen en natuurlijk het traditionele flyeren in de brievenbus.”

Je staat op de lijst van een nieuwe partij. Kun je uitleggen waar jullie voor staan?

“Volt is een pan-Europese partij, we zijn actief in alle Europese lidstaten en in het Verenigd Koninkrijk. De beweging is ontstaan als reactie op de Brexit, een fris geluid voor juist meer en betere samenwerking binnen Europa. We zijn oplossingsgericht, we zoeken verbinding en synergie en denken vooruit, met visie. Heel kort gezegd zijn we progressiever dan D66, groener dan GroenLinks en socialer dan de PvdA. En kijk vooral ons verkiezingsprogramma er op na, dit roep ik niet zomaar. We denken dat de uitdaging in deze 21e eeuw vooral is om systemen uit vorige eeuwen opnieuw met elkaar vorm te geven.”

“Volt onderscheidt zich van de gevestigde politiek door de manier waarop we intern met elkaar omgaan. We zijn niet ideologisch, maar waarde gedreven en pragmatisch, dat levert ook ander beleid op. Daarbij nemen we de jongere generaties volledig serieus, ongeveer een derde van onze lijst is jonger dan 25. Dat geeft heel veel dynamiek met echt vernieuwende ideeën die we zo hard nodig hebben. Met nog een aantal 55-plussers zorg ik voor het evenwicht, voor wat reflectie vanuit ervaring. Ik heb zes jaar in de gemeenteraad van Breda gezeten. Die ervaring komt van pas.”

Waarom spreek deze partij jou zo aan? En wat motiveerde je om jezelf verkiesbaar te stellen?

“Voor Volt heb ik met een flink team het beleidsprogramma ontwikkeld. We zijn een grassroot beweging, alle leden kunnen meedenken en meedoen aan ons programma. Al ons beleid is heel goed onderbouwd met hulp van interne en externe experts, zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen. En steeds weer hebben we tussentijds de leden om hun reactie gevraagd. Het lijkt heel erg op de participatieprocessen die ik professioneel ontwikkel. Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat ik mijn leven lang al vooruitdenker ben en het nu de tijd is om de goede ideeën van Volt te gaan waarmaken. “

Welk onderwerp is voor jou persoonlijk het meest belangrijk?

“Waar je me nog een keer over door mag zagen is de klimaattransitie en duurzame mobiliteit. Nu wil ik het hebben over kunst- en cultuurbeleid. Kunst en cultuur zijn samen met onderwijs en zorg de fundamenten van onze samenleving. Het is geen franje, zoals Ilja Pfeiffer onlangs schreef. Maar zo hebben we de sector wel behandeld, de afgelopen tien jaar. Als versierseltjes die als laatste aan bod komen. En nu, door Corona maar ook door de radicale koerswijziging in Brabant wordt de sector kapotgemaakt. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Mijn kunstminnend architectenhart huilt. We hebben de creatieve sector juist nu nodig, om met innovatie de economie van de 21e eeuw vorm te geven.”

“Met goed kunst- en cultuurbeleid begrijpen we beter waar we vandaan komen, waar we nu staan, wie we zijn. Kunst houdt ons een spiegel voor. Met cultuurbeleid willen we Europeanen sterk met elkaar verbinden. Niet door van Europa een eenheidsworst te maken, maar juist door te genieten van de verschillen en daarvan te leren.”

Wat zou je willen zeggen tegen Bredanaars die van plan zijn om niet te stemmen?

“Soms hoor ik wel eens mensen zeggen dat door niet te stemmen, of zelfs blanco te stemmen ze een signaal afgeven. Dat signaal komt niet aan, jouw stem gaat dan verloren. Het is een groot goed dat we in een democratie leven. Laat je stem horen! Help ons de democratie sterker te maken, dichter bij de kiezer te brengen. #ikstemVolt”