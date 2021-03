VVD’er Thierry Aartsen wil knokken voor ondernemers: ‘Middenstanders zijn onmisbaar’

BREDA - VVD’er Thierry Aartsen (1989) is voor veel Bredanaars een bekend gezicht. Hij is al twee jaar actief in de Tweede Kamer, en hoopt ook na deze verkiezingen weer de Tweede Kamer in te mogen. Hij staat op plek 11 op de kieslijst van de VVD. “Ik wil blijven knokken voor onze Bredase ondernemers die zorgen dat onze stad zo bruisend en gezellig is.”

Wat is voor jou het hoogtepunt en het dieptepunt van je jaren in de Tweede kamer?

“Een persoonlijk hoogtepunt is voor mij de steun die we hebben kunnen regelen voor startende ondernemers die lange tijd buiten de boot vielen. Dit was een enorm moeilijk dossier. Maandenlang was het onuitvoerbaar en werden deze mensen aan hun lot over gelaten. Door te blijven ploeteren, vragen stellen en met voorstellen te komen is het toch gelukt om iets van steun voor deze groep te regelen. Die steun is verre van perfect maar er komt in ieder geval iets. Dieptepunten zijn de verhalen van ondernemers die het echt loodzwaar hebben momenteel. Iedereen snapt dat deze lockdown nodig is om ons land gezond en veilig te houden maar ondernemers krijgen, ondanks de steun, echt een enorme klap. Als ik die persoonlijke verhalen soms hoor, dan is dat echt treurig.”

Wat is jouw motivatie om opnieuw de Tweede Kamer in te gaan?

“Ik zit in de politiek om hardwerkende mensen en ondernemers een stem te geven. Vaak zijn dat de mensen die je niet zo snel hoort, die niet gaan staken of met protestborden naar Den Haag gaan om te gaan demonstreren. Ze werken hard voor hun baan, bedrijf en hun gezin. Juist die mensen hebben een stem nodig in Den Haag. Dat is voor mij een belangrijke motivatie om te knokken voor hen in de Tweede Kamer.”

“Als woordvoerder MKB ben ik voor bezig met het helpen en steunen van ondernemers. De meeste ondernemers hebben het loodzwaar vanwege de beperkingen om corona tegen te gaan. En juist die lokale ondernemers hebben onze steun nodig. Want zij zorgen voor de leefbaarheid van onze dorpen en steden. Het zijn die lokale winkeliers en horecaondernemers die zorgen voor leven in de brouwerij. Ze bieden banen en stageplaatsen aan. Maar ze sponsoren vaak ook de lokale carnavalsvereniging en hangen de kerstversiering op. Middenstanders zijn onmisbaar voor ons land. Voor hen wil ik knokken in Den Haag.”

Hoe beleef je deze campagneperiode?

“Ik ben een sociaal dier dat graag onder de mensen is. Juist uit die gesprekken met mensen haal ik mijn inspiratie op voor plannen en ideeën in Den Haag. Dat persoonlijk gesprek mis ik enorm. Gelukkig gaan enorm veel gesprekken nu via het scherm. Ik heb iedere dag meerdere Zoom- of Teams gesprekken met groepen mensen of groepen ondernemers. Maar om eerlijk te zijn: ik voer die gesprekken liever in het echt met persoonlijk contact. Dat zit er helaas niet in dit jaar.”

Wat kunnen mensen van jou verwachten de komende jaren wanneer je verkozen wordt op 17 maart?

“Dat ik zal blijven knokken voor onze Bredase ondernemers die zorgen dat onze stad zo bruisend en gezellig is. We zitten momenteel nog echt in een hele lastige periode. De besmettingscijfers zijn niet goed en het gevaar van mutaties van het coronavirus ligt op de loer. Toch is er licht aan het einde van de tunnel. Door de snelle vaccinaties is het goed mogelijk dat we komende maanden flinke stappen kunnen zetten naar ons oude vertrouwde normaal. Dat zou fantastisch zijn.”

“Maar dan zijn we er nog lang niet, dan zijn de problemen van ondernemers niet ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. Veel ondernemers zitten met een enorme schuldenberg. Bij de Belastingdienst maar ook bij leveranciers, bij banken en bij verhuurders. Daar moeten we als politiek echt een plan voor bedenken, anders bezwijken straks alsnog veel ondernemers aan die schuldenlast. We moeten straks echt gaan voor die vliegende start. Dat is waar ik me voor in ga zetten.”

Wat zou je willen zeggen tegen Bredanaars die van plan zijn om niet te stemmen?

“Ik wil met hen graag in gesprek! Ik zou willen zeggen: stuur mij vooral een mail (t.aartsen@tweedekamer.nl) zodat we verder kunnen praten. En net zo belangrijk: als je toch gaat stemmen, stem dan voor al een Bredanaar!”