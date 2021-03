SP: ‘Zorgbonus verdwijnt in zakken van de gemeente’

BREDA - De zorgbonus van 1000 euro die alle zorgmedewerkers krijgen, komt niet overal goed terecht. Dat stelt de lokale SP. De partij kaart een situatie aan waarbij een zorgmedewerkster door het ontvangen van de bonus van 1000 euro, maar liefst 800 euro aan extra belastingen moet betalen. “Een grote teleurstelling”, noemt Bas Maes het.

Het is een mooie opsteker voor zorgmedewerkers: De zorgbonus van 1000 euro. Die bonus krijgen de medewerkers voor het ‘leveren van een uitzonderlijke prestatie’ in de strijd tegen corona. Maar de lokale SP kaart nu aan dat die mooie bonus niet in alle gevallen goed terecht komt. “Ons bereikte het schrijnende verhaal van een medewerkster in de zorg die vanwege de zorgbonus, nu haar gebruikelijke kwijtschelding voor de gemeentebelastingen misloopt”, kaart SP’er Bas Maes aan. “Dit komt erop neer dat van de zorgbonus van 1.000 euro er nu ruim 800 euro opgaat aan belastingen die ze anders niet had hoeven betalen.” Dat geld komt dus terecht bij de gemeente.

Maes noemt de situatie voor de zorgmedewerkster ‘een grote teleurstelling.’ En waarschijnlijk is de vrouw niet de enige die in deze situatie zit. Eerder liet het college van Breda al weten dat de zorgbonus niet zou leiden tot het korten van de (aanvullende) bijstand. Nu wil de SP weten of het college ook bereid is de zorgbonus buiten beschouwing te laten bij het bepalen van het vermogen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen.