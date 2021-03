Unieke verkiezingsdag is begonnen: Van de druktemeter tot het potlood mee naar huis

BREDA - De Tweede Kamerverkiezingen zijn begonnen. Bredanaars konden maanden en dinsdag hun stem al uitbrengen op 20 locaties, maar vandaag is dé verkiezingsdag waarbij all 90 stembureaus en de twee drive thru stembureaus zijn geopend. Die drive thru stembureaus zijn nieuw. En het aantal van 90 stemlokalen is ook hoger dan ooit te voren. Dat heeft allemaal te maken met de coronamaatregelen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

1. Stembureaus zijn coronaproof ingericht.

De stembureaus zijn ruim ingericht met kuchschermen. Stembureauleden dragen handschoenen, een mondkapje of een gezichtsmasker achter een kuchscherm. Stemhokken, tafels en dergelijke worden regelmatig ontsmet. En er zijn ontsmettingsmiddelen voor je handen aanwezig.

2. Stemmen kan dit jaar voor de 1e keer ook op 2 drive-thru stembureaus.

Dit jaar hoef je om te stemmen je auto (bijna) niet uit. Vanuit je auto kun je op 17 maart stemmen op de locaties: Breepark evenementhal, Bavelseparklaan 7, NAC-stadion parkeerterrein P5, Rat Verleghstraat. Je rijdt dan tot aan het stemhokje. Wanneer je aan de beurt bent om te stemmen, stap je uit jouw auto. Als je het stembiljet hebt ingevuld stap je meteen weer in. Je doet het biljet vanuit de auto in de stembus.

3. De druktemeter wordt ingezet.

De druktemeter laat zien hoe druk het is op een stembureau. Op een speciale kaart van Breda kun je van alle stembureaus zien hoe druk het er op dat moment is. De kleur van het blokje geeft dit aan en betekent het volgende: • groen: het is niet druk, kom gerust, • oranje: korte wachttijd, • rood: het is druk, ga naar een ander stembureau of kies een ander tijdstip. Je vindt de druktemeter op www.breda.nl/stemlokalen. Klik op “kaart met alle stemlokalen”.

4. Stembureaus hebben een aparte in- en uitgang.

Om 1,5 meter afstand te kunnen houden hebben bijna alle stembureaus een aparte in- en uitgang. Bij een paar stembureaus is dit niet zo en staat een extra medewerker. De medewerker zorgt ervoor dat iedereen zich aan de coronamaatrelen houdt bij de in- en uitgang.

5. Extra grote stemlokalen

Stembureaus zijn dit jaar op grotere locaties. Zo kunnen Bredanaars 1,5 meter afstand houden van elkaar. Bij binnenkomst geven borden aan hoeveel mensen maximaal tegelijkertijd binnen mogen.

6. Elk stembureau heeft een crowd manager.

Op elk stembureau houdt een gastheer of gastvrouw de drukte in de gaten: Een zogenaamde crowd manager.

7. Het potlood mag je houden

Het rode potlood is natuurlijk bekend tijdens de verkiezingen. Maar vanwege de coronamaatregelen krijgt iedereen dit jaar een nieuw potlood. Dat betekent dat je jouw potlood mee naar huis mag nemen.

Meer weten over de verkiezingen in Breda? Informatie over de verkiezingen vind je op de website www.breda.nl/verkiezingen.