VVD, D66 en PVV: Dit is hoe de Bredase kiezers hebben gestemd

BREDA - VVD is, met 26,5 procent van de stemmen, opnieuw de grootste partij in Breda. Wel levert de partij van Mark Rutte licht in; 0,7 procent verlies ten opzichte van 4 jaar geleden. D66 is de grote winnaar in de stad. De partij van Sigrid Kaag stijgt in Breda met 5,3 procent, en is daarmee de grootste stijger in de lijst. PVV blijft, net als vier jaar geleden de derde partij.

78,9 procent van de kiesgerechtigde Bredanaars bracht gisteren zijn stem uit. Dat zijn er iets minder dan in 2017. Toen bracht 79,9 procent een bezoek aan de stembus. Na het tellen van de stemmen blijkt VVD opnieuw de grootste in Breda (-0,7%). De grote winst is toe te schrijven aan D66. Deze partij boekte in Breda een winst van +5,3 en komt daarmee op de tweede plaats. De partij van Geert Wilders sluit de top 3. Ook hij levert in (-2,8%).

Uitslagen

VVD 26,5% (-0,7), D66 20,2% (+5,3), PVV 8,7% (-2,8), CDA 6,9% (-2,6), SP 6,0% (-3,5), GroenLinks 5,9% (-4,5), PvdA 5,1% (+0,3), FvD 4,5% (2,9), PvdD 4,1% (+0,7), VOLT 3% (+3), JA21 2,1% (+2,1), DENK 1,9% (0), 50Plus 1,0% (-1,5), CU 0,9% (-0,1), BIJ1 0,6% (+0,5), NIDA 0,4% (+0,4), SPL 0,3% (+0,3), Code Oranje 0,3% (+0,3), BBB 0,3% (+0,3), PiratenPartij 0,3% (-0,1), JONG 0,2% (+0,2), JONG 0,2% (+0,2), SGP 0,1% (0), Kandidaat Zeven 0,1% (+0,1), NLBeter 0,1% (+0,1), OPRECHT 0,1% (+0,1), LHK 0,1% (+0,1), LP 0,1% (+0,1), DFP 0,1% (+0,1), JEZUS LEEFT 0,0% (0), PvdE 0,0% (0), U-Buntu CF 0,0% (0) en Partijen TK17 0,0% (-0,8).