Bredase VVD maakt zich ernstige zorgen over ondermijning, juist tijdens coronacrisis

BREDA - De Bredase VVD maakt zich zorgen over ondermijning in Breda, juist tijdens deze crisis. De partij vraagt zich af welke mogelijkheden de gemeente ziet om intensiever in te zetten op het vergroten van de weerbaarheid en meldingsbereidheid van ondernemers.

Daarom stelt VVD-raadslid Rick Zagers vragen aan het college. “Het is inmiddels wel bekend dat ondermijning een groot maatschappelijk probleem is”, verklaart hij. “Overheden werken, samen met verschillende partners, enorm hard om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Met wisselende successen. Overheden houden zich namelijk aan regels waar criminelen lak aan hebben.”

Melding maken van ondermijning

De partij maakt zich zorgen om de coronacrisis en kwetsbare ondernemers. “Veel ondernemers, zoals horecaondernemers, winkeliers maar ook kunstinstellingen, kunnen op dit moment extra vatbaar zijn om crimineel geld aan te nemen om overeind te blijven. Daarnaast hebben ook twee op de tien boeren een aanbod gekregen om bijvoorbeeld een schuur te verhuren en de andere kant op te kijken”, vertelt Zagers in zijn brief. “Criminelen ruiken vaak kansen in een crisis als deze en zullen misbruik gaan maken van kwetsbare ondernemers.” De Bredase VVD hoopt dat ondernemers hier melding van blijven maken bij de politie.

Op 13 november 2020 is er een motie aangenomen in de Brabantse Staten, waarin de gedeputeerde werd opgedragen om een campagne op te zetten om de weerbaarheid en meldingsbereidheid te vergroten bij groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. De VVD is hier enthousiast over.

Steun voor agrariërs

Ook werd in het najaar van 2020 dit probleem door D66 Breda aangekaart na aanleiding van de vondst van een schuur met dodelijke chemische stoffen. Zij willen dat er meer steun komt voor agrariërs in het buitengebied van de gemeente Breda. “Zij moeten zich gesterkt voelen om dergelijke gevallen te melden”, aldus de Bredase D66.