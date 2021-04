College: ‘Geen camera’s in Hoge Vucht om vernieling van volkstuintjes te voorkomen’

BREDA - Vandalisme en intimidatie. Tuinierliefhebbers hebben er regelmatig mee te maken bij de volkstuintjes in de Hoge Vucht. Toch heeft de gemeente Breda besloten geen camera’s te plaatsen. Het college vindt het plaatsen van camera’s een ‘vergaande maatregel die niet in verhouding staat tot de vorm van overlast’.

Onlangs stelde raadslid Rick Zagers (VVD) vragen aan het college over de vernielingen van volkstuintjes in de Hoge Vucht. In de volkstuintjes is vaak overlast van hangjongeren en drugsdealers. Zij zorgen voor grote problemen. Er worden drugs gedeald, mensen worden geïntimideerd, er worden vernielingen aangericht en er zijn zelf doodsbedreigingen geweest. De partij wilde graag van het college weten welke acties momenteel ondernomen worden om de rust bij de volkstuintjes terug te laten keren en de vandalen en drugsdealers aan te pakken. In een reactie laat het college weten dat er geen cameratoezicht zal komen, maar wel extra toezicht van agenten en boa’s.

Geen camerabewaking

De gemeente antwoordde onlangs op de raadsvragen van VVD Breda. “Wij hebben geruime tijd geleden een melding gekregen van een bewoner, en ex-huurder van een moestuin, die vertelde over de situatie en overlast in de Hoge Vucht.” De gemeente ziet camerabewaking niet als de oplossing. “Het plaatsen van cameratoezicht is een vergaande maatregel die momenteel niet in verhouding staat tot de vorm van overlast.” Aldus het college. Zij zien een oplossing in het extra toezicht houden door de stadsmarinier en bijzonder opsporingsambtenaar (boa). “De stadsmarinier en boa hebben contact gehad met betrokkene. Daarbij zijn afspraken gemaakt over hoe en waar hij het beste overlast kan melden. De locatie wordt veelvuldig door de boa’ s meegenomen tijdens hun surveillance,” schrijft het college. “Daarnaast zijn de wijkagenten ingezet, zij hebben ook een gesprek gevoerd met het bestuur van de moestuintjes. De locatie is inmiddels ook besproken in het Jongeren Overlast Overleg.”