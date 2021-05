Bredase partijen uiten zorgen over grote nieuwbouwplannen: ‘Geen aandacht voor senioren’

BREDA - Een pamflet van de Bredase Seniorenraad zorgt voor bezorgde reacties bij Bredase partijen. In dit pamflet staat dat er in geen enkel van de grote nieuwbouwplannen in de gemeente Breda aandacht is voor senioren. De Bredase VVD, 50PLUS, D66 en PvdA maken zich zorgen en stellen daarom vragen aan het college.

“Daar waar het aantal senioren in onze gemeente de komende jaren zeer fors gaat stijgen, lijkt de realisatie van woningen voor deze doelgroep naar verhouding en in absolute zin fors achter te blijven”, aldus de vier Bredase partijen. Daarom stellen zij vragen aan het college. Zo willen de partijen onder andere weten wat de concrete plannen zijn om ook voor Bredase senioren passende woonruimtes te bieden, voor nu en in de toekomst. Ook willen de partijen voorbeelden van het college waarin zij andere manieren stimuleren om in de woonbehoefte van senioren te voorzien, zoals via doorstroming.

Onderzoek

In november 2018 is door de Bredase 50Plus een motie ingediend bij het college met als doel een onderzoek in te stellen naar de woningbehoefte onder Bredase ouderen. “Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we de de effecten van sturing op de woningbehoefte van ouderen concreet in de bouwplannen verwerken”, laat de partij weten.

Deze motie is raadsbreed aangenomen. “De Bredase VVD, 50Plus, D66 en PvdA zijn zich zeer bewust van de flinke opgave om in deze bestuursperiode 6.000 woningen te bouwen, respectievelijk in de harde planning te hebben”, melden de partijen.