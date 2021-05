GroenLinks Breda: ‘De gegevens van burgers moeten worden beschermd’

BREDA - Uit onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat Nederlandse gemeenten op grote schaal mee kijken met burgers op sociale media. Gemeenten daarvoor onder meer gebruik maken van nepaccounts, een methode die gemeenten niet mogen gebruiken. GroenLinks Breda stelt vragen aan het college na aanleiding van het gebruik van nepaccounts door gemeenten. Zij vragen zich onder andere af of de gemeente Breda gebruik maakt van nepaccounts.

Afgelopen week bleek uit onderzoek dat Nederlandse gemeenten op grote schaal mee kijken met burgers via sociale media. GroenLinks Breda stelt na aanleiding van dit onderzoek vragen aan het college. “Wij vinden het als partij belangrijk dat de gegevens van burgers worden beschermd. Daarnaast zijn wij van mening dat er een groot ethisch aspect gemoeid is met de snelle digitale veranderingen in deze tijd. Hier moet volgens ons aandacht voor zijn”, aldus Sabine van Nispen van de fractie.

Nepaccounts

Bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten uit het onderzoek maakt gebruik van nepaccounts. Op deze manier houden zij Facebookgroepen, Twitterprofielen en andere sociale media in de gaten. Dit gebeurt onder andere om zicht te krijgen op mogelijke ongeregeldheden en om bijstandsfraude op te sporen door op Marktplaats te zoeken naar bijverdiensten. Ook worden via sociale media vluchtverhalen van asielzoekers gecheckt schrijft de Volkskrant na aanleiding van het onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

Gemeente Breda

De fractie stelt na aanleiding van de onderzoeken vragen aan het college. Zij willen onder andere weten of de gemeente Breda gebruik maakt van nepaccounts om met burgers mee te kijken op sociale media en voor welke doeleinden deze accounts zouden worden gebruikt. “Het is voor gemeenten handig om te weten waar hooligans samenkomen en zolang gemeenten zich aan regels houden kan online-monitoring een goed middel zijn”, aldus Nispen. “Toch is het niet zo simpel. De informatie die interessant is voor gemeenten wordt vaak in besloten groepen gedeeld. En het online speuren onder nepnamen, het opslaan van persoonlijke gegevens en het binnendringen van besloten groepen is een inbraak op de rechten van burgers.” Ook stelt de Bredase partij aan het college de vraag hoe er in de gemeente Breda gezorgd dat gemeenteambtenaren weten welke regels en protocollen er gelden ten aanzien van online-monitoring van burgers.