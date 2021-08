Bas Maes stapt na 12 jaar uit lokale politiek: ‘Het is tijd om plaats te maken’

BREDA - Twaalf jaar lang was SP’er Bas Maes (41) actief in de lokale politiek. Maar bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zal hij niet meer op de lijst staan. “Ik heb het twaalf jaar met ziel en zaligheid gedaan. Maar nu is het tijd om plaats te maken”, legt Maes uit.

Bas Maes begon zijn politieke carrière in Breda als commissielid (nu burgerraadslid). Vervolgens was hij acht jaar actief als raadslid waarvan zes als fractievoorzitter. In de zomer van 2020 deed Maes al een stapje terug, en nam Inge Verdaasdonk het stokje van fractievoorzitter over. Vandaag maakte Maes bekend zich in 2021 niet meer verkiesbaar te stellen. “Ik heb in 2018 zo’n 3000 stemmen gekregen, dus ik ga deze periode zeker vol maken”, legt Maes uit. “Maar ik ga niet voor nóg eens vier jaar in de raad.”

Maes geeft aan dat zijn keuze voor de mensen die dichtbij hem staan niet als een verrassing komt. “De laatste periode valt het mij steeds zwaarder om het raadslidmaatschap te combineren met een drukke baan en een gezin met jonge kinderen”, legt hij uit. “Als ik ergens voor ga, dan wil ik dat met de volle 100 procent doen. Ik voel bij mezelf dat het vuur langzaam een beetje begint te doven. Dan is het echt tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie.” Maes ziet veel potentie binnen de partij. “Inge heeft mijn taak als fractievoorzitter echt op een geweldige manier overgenomen. En we hebben echt veel jonge honden die staan te springen om een plekje in de raad te bemachtigen. Ik maak graag plaats voor hen.”

Wanneer Bas Maes wordt gevraagd naar de hoogtepunten uit zijn politieke carrière dan noemt hij meteen het behoud van de Zaartflat. “Die stond op de planning voor sloop, maar werd mede door onze inzet behouden voor de bewoners en gerenoveerd.” Verder blikt Maes trots terug op de vier jaar dat de SP in de coalitie zat. “Dat was voor het eerst in Breda. Oppositie gaat ons goed af, maar het was mooi om een wethouder te kunnen leveren. Dat is geen doel opzich, maar je krijgt wel makkelijker iets voor elkaar. En zo veel mogelijk voor elkaar krijgen voor de stad, dat is waar je het voor doet.”