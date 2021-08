Volt Breda maakt zich op voor deelname aan gemeenteraadsverkiezingen

BREDA - Volt Breda zet de volgende stap in de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en start deze week met het werven van kandidaten. Bij een goede kandidatenlijst zal Volt definitief meedoen in gemeente Breda. Midden november wordt de kandidatenlijst bekend gemaakt.



Al sinds de oprichting van Volt in 2017 heeft de partij de ambitie om op alle politieke niveaus te werken aan een duurzamer, progressiever en socialer Europa. Dat betekent meer dan vertegenwoordiging in Brussel. Inmiddels heeft de partij zetels in het Europese en het Nederlandse parlement. In Duitsland, Italie¨ en Bulgarije zijn diverse lokale volksvertegenwoordigers namens Volt gekozen.



Volt Breburg, de lokale afdeling in de regio Breda/Tilburg, is inmiddels flink gegroeid. “Enthousiaste leden bouwen en schrijven beleid door het cree¨ren van inspraak, te spreken met inwoners, de straat op te gaan en het organiseren van evenementen”, aldus Volt. “Ze vinden praktische oplossingen voor lokale problemen door de beste voorbeelden uit Europa naar de regio te halen.” Volt Breda start deze week met het werven en selecteren van kandidaten. Het samenstellen van een goede lijst zal het besluit om mee te doen in gemeente Breda definitief maken.

Een ‘nieuwe generatie in de politiek’

Volt staat voor ‘een nieuwe generatie in de politiek’. “Deze generatie wil politiek waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren en waar grensoverschrijdende samenwerking de toekomst heeft. Volt brengt een frisse wind in de politiek met een radicaal positief geluid. De partij wil dat geluid nu ook in de gemeenteraad van Breda laten horen.”