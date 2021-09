Mensen verplichten om tegels uit de tuin te halen? Volgens de Bredase VVD gaat dat veel te ver

BREDA - In 2030 moet Breda de eerste Europese stad in een park zijn. Maar om die ambitie waar te maken, gaan er wel concrete maatregelen genomen moeten worden. Eerder werd al bekend dat onder andere bij nieuwbouw minimaal 20 procent van de nieuwe buurt uit openbaar groen moet bestaan, maar nu lijken ook al bestaande tuinen gevaar te lopen. Inwoners met een tuin vol tegels lopen het risico op een bezoek van een gemeenteambtenaar.

Breda wil in 2030 als eerste Europese stad een een stad in een park zijn. Maar om die ambitie waar te maken, gaan er wel concrete maatregelen genomen moeten worden. Die zijn te lezen in het nieuwe Groenkompas. Daarin valt onder andere te lezen hoe straten bij herinrichting altijd tien procent groener moeten worden, hoe bij nieuwbouw minimaal 20 procent van de nieuwe buurt openbaar groen moet zijn en welke nieuwe parken Breda de komende jaren rijker worden.

Maar nu lijken ook bestaande tuinen ‘gevaar’ te lopen. Inwoners die hun tuin volledig bestraat hebben, lopen het risico op een bezoek van een gemeenteambtenaar. Wethouder Paul de Beer (D66) heeft allerlei projecten op touw gezet om meer groen in zijn gemeente te krijgen. “Een van mijn voorstellen is dat we ook bij mensen aanbellen die te veel tegels in hun tuin hebben. We beginnen bij nieuwbouwhuizen, maar ook bewoners van bestaande woningen kunnen een bezoekje verwachten”, zegt hij tegen RTL.

VVD Breda

Vanuit VVD Breda wordt verontwaardigd gereageerd op de plannen van De Beer. “De Bredase VVD is trots op de ambities van dit college om Breda zo groen mogelijk te maken en de stad in het park te zijn. Onze fractie is ook te spreken over de actie vanuit de gemeente om gratis stenen op te halen wanneer onze inwoners hun tuin vegroenen. Dat is volgens ons de manier, verleiden. Maar van de plannen van de gemeente om bij mensen aan te bellen over de vergroening van de tuin, gaat ons te ver. Niet iedereen is in staat een groenere tuin te onderhouden en heeft dezelfde smaak”, aldus Eddie Förster (VVD Breda). Daarom stelt hij namens de VVD vragen aan het college. Zo vraagt hij zich af of het college echt voornemens is om aan te gaan bellen bij inwoners. “Daarnaast wil ik graag weten of het juridisch wel mogelijk is om inwoners te verplichten om hun tuin te vergroenen.”

Stad in een park

De ambitie van Breda is al tijden duidelijk: Een stad in een park worden. Maar hoe Breda dat precies wil gaan doen, was nog onduidelijk. Met het Groenkompas wordt de koers uitgezet. ““Groen in en om de stad is enorm belangrijk voor de gezondheid van de inwoners en voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze stad en de dorpen. En groen is essentieel om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden”, legt wethouder De Beer uit. “Het Groenkompas bevat een heldere koers hoe Breda het komende decennium het bestaande groen wil beschermen en uitbreiden, hoe we zorgen dat er groen op pantoffelafstand is voor iedereen en waarbij groen niet de sluitpost, maar de leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt”