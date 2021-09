GroenLinks Breda kiest Marike de Nobel als lijsttrekker

BREDA - De kandidatencommissie van GroenLinks Breda heeft Marike de Nobel (1969) voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De Nobel is sinds 2014 actief in de Bredase gemeenteraad, eerst als commissielid en sinds 2016 ook als raadslid.

De Nobel is namens GroenLinks als woordvoerder actief op de thema’s werk en inkomen en lokale veiligheid. Marike de Nobel: “Ik voel me vereerd met de voordracht als lijsttrekker van GroenLinks Breda. Breda staat voor grote uitdagingen. Het wordt tijd voor een stevig en ambitieus klimaatbeleid. Er moet haast gemaakt worden met meer betaalbare woningen voor starters en mensen met een modaal inkomen. Breda moet er voor zorgen dat geen enkel kind hoeft op te groeien in armoede. En iedereen doet mee naar vermogen om een zinvolle bijdrage te leveren aan de stad. Daar ga ik me ook in de komende periode vol voor inzetten”.

Afdelingsvoorzitter Mark te Pas is blij met de voordracht van De Nobel. “We zijn erg blij met de voordracht van Marike als onze lijsttrekker. Een vrolijke en open volksvertegenwoordiger die zich zeer betrokken voelt bij de inwoners van Breda. Haar ervaring met en kennis van de lokale politiek en haar sociale vaardigheden maken Marike een uitstekende kandidaat lijsttrekker”.