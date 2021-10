Breda opgeschrikt door ernstige ongevallen: ‘Maak locaties op korte termijn veiliger’

BREDA - De afgelopen weken is Breda een aantal keer opgeschrikt door ernstige verkeersongelukken. Reden voor de Bredase VVD, D66 en CDA om nader te kijken naar de veiligheid van verschillende verkeerssituaties in de stad. “We krijgen regelmatig signalen uit de stad over onveilige plekken.”

De Bredase VVD, D66 en CDA maken zich zorgen over verschillende onveilige verkeerssituaties in de stad. Na meerdere ernstige ongelukken in de afgelopen weken, trekken zij aan de bel bij het college. “Wij zijn ons ervan bewust dat je niet ieder ongeluk kan voorkomen, maar we krijgen uit de stad wel regelmatig signalen dat er op bepaalde plekken onveilige situaties zijn”, aldus de partijen. “Inwoners die hun hart vasthouden en wekelijks met bijna-ongelukken te maken krijgen. Zo hebben we nog een sessie gehad over het zuidelijke deel van de Baronielaan, de Tuinzigtlaan en de Lange Bunder, maar ook de Academiesingel en Westerparklaanzijn eerder genoemd als plekken waar onveiligheid is en ernstige ongevallen te betreuren zijn.”

Daarom stellen de Bredase partijen vragen aan het college. Zo vragen zij zich af wat er gedaan is aan de situatie op de Westerparklaan naar aanleiding van eerdere ongevallen. Vorige week overleed daar een 75-jarige vrouw uit Etten-Leur nadat zij op haar fiets werd aangereden. En ook in 2019 was er op de Westerparklaan een dodelijk slachtoffer te betreuren. Toen werd de 28-jarige Sten doodgereden door een roekeloze taxichauffeur. De Bredase VVD, D66 en CDA vragen zich af welke mogelijkheden het college ziet om op korte termijn deze locatie veiliger te maken.