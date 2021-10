Arjen van Drunen (27) is de nieuwe, ambitieuze wethouder van Breda

BREDA - De 27-jarige Arjen van Drunen (PvdA) is sinds donderdagavond officieel de nieuwste wethouder van Breda. Hij werd door een unanieme gemeenteraad gekozen als opvolger van de vertrekkende Miriam Haagh. “Ik vind het echt een eer om wethouder van Breda te mogen zijn”, vertelt Van Drunen. “Dat ik bovendien benoemd ben door een unanieme raad, maakt me erg trots.”

Arjen, kun je jezelf eens kort voorstellen?

“Zeker. Mijn naam is Arjen van Drunen en ik ben 27 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin Anouk in de Bouverijen in Teteringen. We hebben samen een dochtertje van vier maanden oud: Nilou. Ik ben opgegroeid in Made, maar sinds ik op mezelf ben gaan wonen heb ik altijd in Breda gewoond.”

Hoe ziet jouw politieke loopbaan eruit?

“Ik ben tien jaar actief voor de Partij voor de Arbeid. In 2018 werd ik gekozen tot raadslid en fractievoorzitter voor PvdA Breda. Ik heb toen samen met onze wethouder Miriam Haagh onderhandeld over het coalitieakkoord Lef en Liefde. Dat ik daar nu als wethouder mee aan de slag mag gaan, is voor mij een unieke kans.”

Je bent natuurlijk ‘pas’ 27 jaar. Kun je uitleggen waarom jij gekozen bent als opvolger van Miriam Haagh?

“Ik word door anderen vooral geroemd om mijn verbindende aanpak en mijn enthousiasme. Ik houd ervan om te denken in mogelijkheden. Daarnaast ben ik er echt enorm op gebrand om iedere Bredanaar een stem te geven. Daarvoor ga ik heel graag echt de wijken in om in gesprek te gaan met onze inwoners. Want bij politiek komt veel papier kijken, maar uiteindelijk gaat het om de mensen. Het feit dat de gemeenteraad unaniem voor mij gekozen heeft, toont aan dat niet alleen de PvdA, maar alle fracties mijn aanpak waarderen.”

Voor welke onderwerpen wil jij je de komende maanden hard gaan maken?

“Er zijn drie onderwerpen die me heel na aan het hart liggen. De eerste is de wijkaanpak. Ik ben als raadslid heel betrokken geweest bij de eerste stappen richting het pact Verbeter Breda. Zo presenteerde ik de aanpak Hoge Vucht, en stimuleerde ik het onderzoek naar segregatie in de stad. Dat ik nu als wethouder vervolg mag geven aan Verbeter Breda, maakt me heel enthousiast.

Het tweede onderwerp is de gezondheid en de WMO. Ik vind bijdragen aan een gezonde leefstijl en leef omgeving heel belangrijk. En het derde onderwerp zijn de Bredase senioren. Heel Nederland is aan het vergrijzen, en daar móet je een antwoord op hebben. Ik kijk ernaar uit om daarmee aan de slag te gaan.”

Hoop je na de verkiezingen in maart 2022 nog steeds wethouder van Breda te zijn?

“Dat is aan de kiezer. Voor nu focus ik me gewoon op de verantwoordelijkheden die ik als wethouder heb gekregen. Daarbij kijk ik dus niet teveel vooruit. Maar als ik antwoord moet geven: Ja, ik vind het een eer om wethouder te zijn en ik zou graag doorgaan.”