Onenigheid binnen Bredase Partij voor de Dieren in aanloop naar de verkiezingen

BREDA - Partij voor de Dieren doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Dat maakte de partij zondag bekend. Op plek 1 op de kieslijst staat Janneke van Lierop. Cynthia Pallandt, een andere belangrijke naam binnen de partij, staat slechts op de vijfde plek. En daar kan Pallandt zich niet in vinden. Zij stelt zich tegenkandidaat voor lijsttrekker. En zo gaat de PvdD met flinke strubbelingen binnen de partij richting de verkiezingen.

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Op 21 november 2021 zullen de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vaststellen. Ook het concept verkiezingsprogramma wordt aan de leden voorgelegd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.





De kandidaten

De nummer 1 op de lijst voor Breda is Janneke van Lierop. Zij heeft SPH, Sociologie en bedrijfskunde gestudeerd en is werkzaam als manager binnen de GGZ. Binnen de partij is Van Lierop al enkele jaren actief op lokaal gebied en ze vindt Breda bij uitstek een stad waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen als aanjager van andere politieke partijen.

De nummer 2 op de lijst is Tristan Schonis. Hij studeerde Rechten en Management Economie en Recht, is vader van een dochter en is was 10 jaar werkzaam als advocaat. Op nummer 3 staat Celeste van Kastel. Van Kastel heeft een achtergrond in Gezondheidswetenschappen en Dierenwelzijn Onderzoek, Ethiek en Recht. Cynthia Pallandt is terug te vinden op de 5e plek op de lijst. En dat is tegen het zere been van de huidige fractievoorzitter in waterschap Brabantse Delta.

“Vijf jaar geleden was ik de enige die voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen wilde gaan”, laat Pallandt weten. “Ik verzamelde een groep mensen om me heen, maar we waren met weinig en er was geen ervaring. De jaren erna heb ik keihard gewerkt om er nu wél klaar voor te zijn. Negatieve feedback over mijn inzet heb ik nooit gehad. Ik heb er altijd voor open gestaan nieuw talent een kans te geven, maar dat had ook gekund met mij op plek twee of drie. Ik krijg geen toelichting bij de keuze die de kandidatencommissie heeft gemaakt. Daarom kan ik het ook niet accepteren.” Op het partijcongres van 21 november stelt zij zich om die reden tegenkandidaat voor de positie van lijsttrekker.

De PvdD heeft dus zeker geen droomstart in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In november zal duidelijk worden hoe de lijst van de partij er precies uit komt te zien.

Doelstellingen

Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Breda. Zo wil de Partij voor de Dieren dat de kap van gezonde bomen met haar beestjes stopt. “Breda is onderhevig aan een toenemende verstening en de partij vindt dat er geen uitbreiding van bedrijfs- en industrieterreinen zoals Digit-Parc, moet komen”, aldus Van Lierop. “Breda heeft al genoeg daken op lege panden, maar er zijn veel mensen zonder een dak boven hun hoofd. De Partij voor de Dieren wil niet investeren in bedrijfsterreinen en uitbreidende veehouderij, maar in duurzame oplossingen voor het nijpende huizentekort.” Toekomstig Breda is, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, bovendien vuurwerkvrij. “We gaan ook hard strijden voor een dierenwelzijnsnota en een wethouder Dierenwelzijn. Zo willen we recreatief gebruik dat ten koste van de dieren gaat tegen gaan.”