Tim van het Hof is de nieuwe wethouder van Breda

BREDA - In de gemeenteraadsvergadering van 21 oktober is Tim van het Hof(32) benoemd als wethouder van Breda. Hij is daarmee de opvolger van Paul de Beer.

Na 11,5 jaar Bredase politiek heeft Paul de Beer donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij start vandaag zijn nieuwe baan als programmamanager voor de Zuidwesterlijke Delta, een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma.

De opvolger van Paul de Beer is Tim van het Hof. Hij noemt zijn benoeming ‘een hele eer’. “De afgelopen jaren heb ik in de raad goede verbindingen gelegd en fijn samengewerkt met alle Bredase partijen. De komende tijd moet er flink doorgepakt worden om ervoor te zorgen dat iedereen een betaalbare woning kan vinden in Breda en de vernieuwende aanpak voor kansengelijkheid, Verbeter Breda, handen en voeten krijgt.”

Benoeming

Tim van het Hof is niet de enige nieuwe wethouder in Breda. Eerder deze maand nam ook Miriam Haagh van de PvdA afscheid. Haar opvolger is de 27-jarige Arjen van Drunen.