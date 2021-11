‘Succes’ deelauto’s roept vragen op bij Bredase politiek

BREDA - Het aanbod van deelauto’s in Nederland groeit gestaag, maar het aantal Nederlanders wat er daadwerkelijk gebruik van maakt is laag. Dat blijkt uit een mobiliteitsonderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat wekt zorgen bij de Bredase politiek: VVD en D66 stelden vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Deelauto’s zouden dé stap moeten zijn naar een duurzaam mobiliteitsbeleid. Per gebruiker leidt autodelen tot minder autobezit en naar verwachting tot een beperkte daling van broeikasgasemissies. Het zou een goede aanvulling zijn voor mensen die maar af en toe een auto nodig hebben. Maar nu blijkt dat het aandeel Nederlanders dat daadwerkelijk gebruik maakt van die deelauto’s tegen valt. Over de afgelopen 3 jaar heeft slechts 2 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder gebruik gemaakt van autodelen. Daarvan wonen auto- en fietsdelers voornamelijk in zeer sterk stedelijke gebieden.

Parkeerplaatsen

Nu blijkt dat er niet veel gebruik wordt gemaakt van de deelauto’s, roept dat vragen op bij de Bredase politiek. De VVD en D66 stellen vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Zo maakt de VVD zich zorgen over dat gebrek aan parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten. Bij nieuwbouwprojecten mogen ontwikkelaars namelijk sinds kort minder parkeerplaatsen realiseren wanneer er deelauto’s worden ingezet. De VVD is altijd al kritisch geweest op de verwachtingen rondom het gebruik van deelauto’s. Volgens hen is Breda een echte autostad. ‘’Welke gevolgen hebben de uitkomsten van de onderzoeken voor nieuwbouwprojecten in Breda, waar minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd, omdat er deelauto’s worden ingezet?’’ vragen zij zich onder andere af.

Ook bij D66 roept het rapport vragen op, maar ze zien nog veel kansen voor de deelauto. ‘’Het onderzoek legt zowel uitdagingen als kansen bloot. D66 Breda is en blijft uitgesproken voorstander van het hebben van een eigen keuze, tegelijkertijd vinden we dat we actief moeten zoeken naar mogelijkheden om het autobezit en -gebruik niet ongelimiteerd te laten groeien.’’ Ze vragen zich af welke barrières Bredanaars tegenhouden om de deelauto te gebruiken en wat het college met deze nieuwe informatie gaat doen.