Ongelijke man-vrouw verhouding kandidatenlijst Volt: partij ziet af van gemeenteraadsverkiezingen

BREDA - Volt laat weten in maart 2022 jaar nog niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Dat heeft het bestuur van Volt Breburg besloten. Na een wijziging in het aantal beschikbare kandidaten, voldoen ze niet aan de eigen kwaliteitseisen voor de kandidatenlijst. De man-vrouw verhouding zou ongelijk zijn.

De partij laat weten tevreden te zijn met de kwaliteit van de individuele kandidaten, maar dat de lijst in zijn totaliteit niet meer voldoet aan hun eigen idealen. De belangrijkste reden daarvoor is de pariteit: de gelijkwaardige verdeling tussen mannen en vrouwen. In Breda is slechts één derde van de 39 raadsleden een vrouw. Daarnaast wil de fractie van de regionale partij dat de lijst lang genoeg is. ‘’Er zijn helaas teveel reële scenario’s na 16 maart denkbaar waarin we de hoge verwachtingen in de gemeenteraad niet kunnen waarmaken. Dat risico kunnen en willen we niet lopen,’’ laten de Volters in een openbaar statement weten. Vorige maand werd ook al bekend dat Volt Breburg niet deel zou nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg, met dezelfde redenatie.

In augustus kondigde de partij aan deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Er werden diverse teams ingezet voor het schrijven van regionaal beleid, een verkiezingsprogramma, het werven van kandidaten en het voorbereiden op een politieke campagne. Ook nu deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen is uitgesloten, zeggen de leden het geluid te willen blijven verkondigen. ’’Via verschillende wegen, waaronder inspraakmogelijkheden in de gemeenteraad, willen we zo alsnog invloed uitoefenen op nog te nemen beslissingen in de stad,’’ Aldus Volt. Ze waren zo ook aanwezig bij de klimaatmars in Amsterdam van afgelopen zaterdag.