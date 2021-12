D66 Breda: ‘Maak fysiek onderwijs binnen 1,5 meter mogelijk’

BREDA - Sinds de nieuwe maatregelen moeten steeds meer studenten weer online les volgen. Iets wat Bart Lauwen van D66 Breda zorgen baart. “In een tijd waarin het perspectief steeds verder weg lijkt, is fysiek contact met medestudenten en docenten erg belangrijk voor de mentale gesteldheid van studenten.”

De Bredase fractie van D66 maakt zich zorgen over studenten. “Sinds afgelopen weken de verplichte 1,5 meter afstand weer terug is, zijn voor heel veel studenten van het MBO en HBO digitale colleges weer terug van weggeweest”, aldus Bart Lauwen. “In een tijd waarin het perspectief steeds verder weg lijkt, is fysiek contact met medestudenten en docenten erg belangrijk voor de mentale gesteldheid van studenten.” D66’er Joyce de Goede diende daar enkele maanden terug ook een bespreeknotitie over in. “Uit de vele insprekers is destijds ook teruggekomen dat studenten een proactieve houding van de gemeente en initiatieven waarderen”, aldus Lauwen.

De afgelopen weken organiseerden de gemeente Breda, BUas, Avans Hogeschool, Curio en De Rooi Pannen samen een aantal activiteiten onder de naam GoodMood. Het doel was dat studenten zo elkaar én de stad beter leren kennen. “Maar nu corona weer veel onmogelijk maakt is het wellicht goed om daar nog eens bij stil te staan”, aldus Lauwen. “Vanwege de nieuwe maatregelen zijn de meeste fysieke colleges geschrapt en zitten studenten weer thuis. Vorig schooljaar hebben we geconstateerd dat het schadelijk is voor de mentale gesteldheid van studenten. Persoonlijke begeleiding is immers moeilijker en het spontaan stellen van vragen aan docenten op de wandelgang of na het college lukt digitaal vaak niet. Daarnaast kunnen studenten vanwege de nieuwe maatregelen en het koude weer moeilijk stoom afblazen. Het studentenleven ligt op dit moment stil en met studiegenoten in het park gaan zitten is ook geen optie. Hierdoor lopen studenten, net als vorig jaar, het risico op te branden. Zeker voor onze internationale studenten die speciaal voor hun opleiding naar Breda zijn gekomen en voor hun sociale welzijn afhankelijk zijn van het leven op en rond de onderwijsinstellingen.”

Daarom stelt de Bredase fractie van de partij vragen aan het college. Zo willen zij weten welke acties het college gaat ondernemen om Bredase studenten wederom perspectief te bieden in deze lastige tijd. D66 hoopt dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen en uitbaters van grote ruimtes om fysiek onderwijs (weer) mogelijk te maken binnen de 1,5 metermaatregel.