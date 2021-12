VVD Breda: ‘Mensen die online oproepen tot rellen, moeten harder worden gestraft’

BREDA - De VVD Breda maakt zich zorgen over het toenemende aantal mensen dat op online platformen oproept tot rellen. De partij zou dan ook graag zien dat Breda, net zoals Enschede, gebruik gaat maken van schadeclaims. “Opruiers moeten weten dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun acties.”

Steeds vaker roepen mensen online op om te gaan rellen. “Of het nu gaat om het Corona-beleid, het Sinterklaasfeest of andere thema’s, we zien helaas te veel voorbeelden van situaties waar het uit de hand loopt”, zegt de Bredase fractie van de VVD. “Laatst heeft de Rotterdamse politie nog het vuurwapen moeten gebruiken om relschoppers op afstand te houden. Deze evenementen hebben vaak de basis bij online oproepen. Ook in Enschede is recentelijk online opgeroepen tot rellen. De politie heeft deze persoon weten te achterhalen en kunnen aanhouden”, laat de partij weten.

“Later heeft de gemeente de schade van de desbetreffende rellen op deze persoon proberen te verhalen, met succes. Ook al was deze persoon niet zelf betrokken bij de rellen, was deze persoon wel de aanstichter. Deze casus heeft aangetoond dat (anoniem) oproepen om te rellen aangepakt kan worden. De Bredase VVD wil het online oproepen tot geweld of rellen ontmoedigen en ook zorgen dat deze personen verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hetgeen waar zij voor hebben opgeroepen. Of zij nu bij de rellen betrokken waren of niet. Opruiers moeten weten dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun acties.”

Daarom stelt de partij vragen aan het college. Zo wil de VVD weten of het college op de hoogte is van de succesvolle schadeclaim van de gemeente Enschede op oproerkraaiers. Ook vraagt de partij zich af of het college het eens is dat online oproerkraaiers ook financieel verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de schade uit rellen.