Lokale beweging ‘BuurtBelangen’ doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in maart

BREDA - BuurtBelangen, een lokale beweging, doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De Ledenvergadering stemde daar maandagavond unaniem in. Patrick van Lunteren gaat aan de slag als voorzitter van de beweging.



De beweging brengt nieuwe gezichten en een nieuw geluid. Het gaat de leden vooral over de manier waarop de stad bestuurt wordt. “BuurtBelangen staat voor politiek die we samen maken”, aldus voorzitter Patrick van Lunteren. “ Met oprechte aandacht de stad in, ruimte voor frisse ideeën en voorbij aan de ouderwetse arrogantie dat de wethouders en raadsleden wel weten wat goed voor ons is”.

BuurtBelangen komt niet met een dik programma met per thema wat er allemaal anders moet. “We komen met voorstellen over hoe het anders kan”, aldus Van Lunteren. “Voorstellen om het samenspel tussen stad en bestuur te verbeteren. Voorstellen over hoe we ingrijpende beslissingen nemen op een manier die past bij de 21ste eeuw. Online met de app van PARTA bijvoorbeeld. Daarmee kan iedereen snel, waar die ook is mee denken en praten met actuele vraagstukken.”

De beweging heeft de ambitie om tenminste 5 zetels te halen. “Dan kan er een vuist gemaakt worden”, aldus Van Lunteren. “We hebben er de mensen voor. De oude landelijke politiek verliest op alle fronten aan slagkracht en geloofwaardigheid. De tijd is meer dan rijp voor een nieuw lokaal geluid.”