Rutte: ‘Avondlockdown verlengd, scholen eerder dicht en een boosterprik vanaf 18 jaar’

Nederland blijft tot vrijdag 14 januari in een avondlockdown. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vanavond bekend gemaakt in een persconferentie. Daarnaast worden de basisscholen ook een week eerder gesloten. Verder wordt de boosterprikcampagne flink versneld.

Vanavond gaven demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jong opnieuw een persconferentie. Helaas konden zij weer geen positief nieuws brengen. “Mijn eerste en belangrijkste boodschap is dat we hebben moeten besluiten het huidige maatregelenpakket te verlengen”, begon Rutte de persco. “Het pakket wordt verlengd tot vrijdag 14 januari. We begrijpen dat dit in de kersttijd niet de blijde boodschap is waar je op hoopt. Het is een behoorlijke tegenvaller, maar het komt misschien ook niet geheel als verrassing”, aldus de demissionaire premier. “Ik hoop dat mensen begrijpen dat verlenging momenteel onvermijdelijk is. We weten nog maar weinig van de nieuwe omikron variant, maar er zijn wel tekenen dat deze variant zich flink sneller verspreid dan de huidige delta variant. Eind deze week adviseert het OMT ons. Maar er in reden tot zorg en grote voorzichtigheid.”

Lees hieronder de maatregelen:

Scholen

Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht. Ook de BSO is in deze week gesloten. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven.

Avondlockdown

De avondlockdown wordt verlengd tot vrijdag 14 januari. Dat betekent dat niet-essentiële winkels dicht blijven tussen 17.00 en 05.00 uur, met uitzondering van supermarkten. Ook theater- en concertzalen, sportscholen, bioscopen en horeca moeten zich aan deze maatregelen houden.

Thuisbezoek

Ook tijdens de kerstdagen en de kerstvakantie is het thuis ontvangen van vier gasten de norm. “Ontvang niet meer dan vier gasten vanaf 13 jaar”, aldus Mark Rutte. “Dus ook geen uitzondering voor de kerstdagen en oud en nieuw. We moeten echt voorzichtig zijn. We moeten tijdens de feestdagen juist de mensen beschermen die ons lief zijn.

Boosterprik

Vanwege de omikronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden. Dat staat in de maatregelen die het demissionair kabinet net heeft gepubliceerd. De booster wordt gegeven na drie maanden in plaats van na zes maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting.

Financiële steun

De financiële steunpakketten voor ondernemers, bedrijven, zzp’ers, culturele instellingen en sportorganisaties worden door het kabinet verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022. Voor de steun van de evenementensector is die verlenging tot en met het derde kwartaal.