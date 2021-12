CDA Breda presenteert kandidatenlijst: ‘Een mix van ervaring en nieuw elan’

BREDA - Het CDA Breda heeft op woensdag 22 december haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Met deze lijst van 29 personen laat het CDA Breda zien dat zij, naast de inzet van ervaren kandidaten, ook flink investeert in vernieuwing en verjonging. De top drie bestaat geheel uit dertigers, met de 32-jarige lijstaanvoerder en huidig fractievoorzitter Jeroen Bruijns en de nieuwelingen Karlijn van den Berg (2) en Remco Beekers (3).

De 29 kandidaten vertegenwoordigen bijna alle buurten en dorpen. Dit geldt ook voor de top drie: Jeroen Bruijns woont in Overakker maar is nog steeds actief verbonden met zijn geboortedorp Bavel. Karlijn van den Berg (34 jaar) is geboren en getogen in Ulvenhout en woont tegenwoordig in Princenhage. Zij heeft vier jaar ervaring als burgerraadslid in Breda en is al jaren werkzaam in het sociale domein, op dit moment voor de intergemeentelijke sociale dienst Brabantse Wal. Remco Beekers (37 jaar) woont in het buitengebied van Prinsenbeek en is actief als tuinplantenkweker. Daarnaast is hij bestuurslid van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, actief in het Beekse carnaval en een van de initiatiefnemers van de sprekende kerstboom op de markt in Prinsenbeek.

Kennis en ervaring gebundeld

Drie huidige raadsleden staan hoog op de lijst en borgen daarmee de nodige ervaring en senioriteit binnen het Bredase stadhuis; Christine de Moor (4), Caspar Rutten (5) en Marc van Oosterbosch (6). Christine de Moor heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de jeugd, het onderwijs en cultuur en wilt dat ook de komende jaren blijven doen. Caspar Rutten zit sinds 2014 in de Bredase gemeenteraad en is daarnaast advocaat. Hij is onder meer actief bij de VNG en is jarenlang hockeycoach geweest. Marc van Oosterbosch komt uit Prinsenbeek. Hij is dagelijks actief in een internationale commerciële functie. De afgelopen vier jaar is hij als raadslid actief geweest op belangrijke onderwerpen zoals participatie, ruimtelijke ordening en wonen. Daarvoor was Marc druk in het verenigingsleven en voorzitter van het dorpsplatform Prinsenbeek.

Midden in de samenleving

Na deze top zes is de lijst verder gevuld met diverse energieke CDA’ers, die vooral opvallen door hun actieve, maatschappelijke betrokkenheid in buurt en vereniging. Er is een goede mix van gedreven jongeren en actieve senioren en diverse beroepsgroepen die allen midden in de samenleving staan. De laatste drie plaatsen worden bezet door ondernemer John Heller, predikant en ervaren bestuurder Saskia van Meggelen en CDA-Europarlementariër Tom Berendsen.