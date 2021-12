Forum voor Democratie gaat mee doen met gemeenteraadsverkiezingen Breda

BREDA - Forum voor Democratie gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Dat maakte de partij onlangs bekend. In totaal gaat Forum meedoen in 50 verschillende gemeenten.

“Na een intensieve selectieperiode kan Forum voor Democratie vol trots aankondigen dat de partij in 50 verschillende gemeenten mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022”, aldus de partij van Thierry Baudet.

“Over ongeveer drie maanden kunnen de inwoners van deze gemeenten eindelijk kiezen voor échte verandering. Voor inspraak; voor een open en vrije samenleving”, aldus Forum. “FVD stelt namelijk als enige partij een fundamenteel andere visie tegenover die van de gevestigde kartelpartijen. Er valt tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart dus voor het eerst écht iets te kiezen”

Forum voor Democratie gaat onder andere deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Den Haag, Maastricht, Tilburg, Dordrecht, Den Bosch, Vlissingen, Roosendaal, Rotterdam en Urk.