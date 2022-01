D66: ‘Vorm leegstaande etages boven winkels om tot woningen’

BREDA - Door leegstaande winkeletages te vullen met woningen, zou Breda ‘laaghangend fruit kunnen plukken’ op de woningmarkt. Dat stelt raadslid Bart Lauwen van D66. De partij wil weten of het college hier kansen in ziet.

Eerder schreef de Volkskrant een artikel over de potentie van leegstaande etages boven winkels in Nederland. Door die leegstaande etages om te vormen tot woningen zouden er tienduizenden extra woningen gerealiseerd kunnen worden, zonder dat er nieuwe woningen gebouwd hoeven te worden. ”De mogelijke winst van het transformeren van de leegstaande etalages in de Bredase binnenstad is wellicht groot, in deze tijd waarin er een ongekend grote woningnood is zijn creatieve oplossing noodzakelijk”, stelt Lauwen.

Het raadslid van D66 heeft het college meerdere vragen gesteld over de potentie van wonen boven winkels. Zo wil D66 weten hoeveel leegstaande etages er zijn in Breda, en of het college kansen ziet om met winkeliers het gesprek aan te gaan over de mogelijkheid om etages om te vormen. “Weet het college naar wat de pandeigenaren nu tegenhoudt om wonen boven winkels mogelijk te maken en hoe zouden deze zorgen door het college weggenomen kunnen worden?”