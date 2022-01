Breda Beslist kiest Peter Vissers als lijsttrekker

BREDA - Op de recentelijk gehouden ledenvergadering hebben de leden van Breda Beslist Peter Vissers gekozen als lijsttrekker van Breda Beslist.Peter Vissers (54 jaar) is sinds 2013 politiek actief in Breda, eerst als commissielid (nu genaamd burgerraadslid) voor Breda’97 en later als raadslid en fractievoorzitter van Breda Beslist.

“Peter heeft als eenmansfractie in de afgelopen raadsperiode, samen met zijn burgerraadsleden en fractieondersteuners, veel voor elkaar gekregen”, laat de partij weten. “Zijn prioriteiten liggen bij de lokale belangen van inwoners en ondernemers in Breda. Als verbinder heeft hij op vele fronten successen geboekt die het aantal van één raadszetel overstijgen.” Vissers zette zich onder andere in voor de verkeersproblemen in Teteringen en Prinsenbeek, het mogelijk maken van de verenigingsloods in Ulvenhout, de lange wachtrijen bij de Milieustraat en transparantie met overheidsgeld voor subsidies.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kregen de lokale partijen meer dan 11 procent van de stemmen, goed voor 5 á 6 zetels. Breda’97 bleef als enige lokale partij in de gemeenteraad van Breda over met één zetel. De overige zetels gingen als restzetels naar de landelijke partijen. Om zo’n uitslag voor lokale partijen in 2022 te voorkomen zijn de lokale partijen BOB, Volkspartij, Breda’97 en een groot gedeelte van VolmondigJa opgegaan in “Breda Beslist”. Peter Vissers vertegenwoordigt Breda Beslist sinds medio 2020 in de Bredase gemeenteraad.