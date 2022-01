PvdA Breda zet vol in op meer betaalbare woningen en kansengelijkheid

BREDA - Deze week heeft de PvdA Breda haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Voor de PvdA voeren twee onderwerpen de boventoon: wonen en kansengelijkheid. De PvdA wil extra starters- en seniorenwoningen en de tweedeling in Breda tegengaan. Lijsttrekker Arjen van Drunen: ‘’We willen dat al onze inwoners mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Dat is voor ons een Eerlijk Breda. Een Breda waarin kansengelijkheid en bestaanszekerheid vanzelfsprekend zijn.’’

“Wonen is een grondrecht. Iedereen heeft recht op een (t)huis. Veel inwoners van onze gemeente kunnen niet aan een betaalbare woning komen. Starters blijven noodgedwongen thuis wonen en senioren stromen niet door naar een passende woning. Daarom zet de PvdA in op het bouwen van betaalbare woningen”, laat de partij weten. “Concreet betekent dit dat er tot 2026 minimaal 6.000 woningen bij komen in onze gemeente. Minimaal 1.800 daarvan zijn sociale huurwoningen en minimaal 1.800 vallen in de categorie middeldure huur- of koopwoning.”

De PvdA wil een gemeentelijk huurteam oprichten. Het huurteam beschermt Bredase huurders tegen misstanden zoals een te hoge huurprijs en tegen een huisbaas die weigert reparaties aan de woning uit te voeren. “Verder zien we dat de energierekening alleen maar toeneemt. Wij zijn van mening dat de energietransitie mensen niet onnodig op kosten moet jagen, maar juist moet zorgen dat huurders en woningeigenaren financieel profiteren van verduurzaming.”

“Samen met bewoners en partijen in de wijk schreven we het Actieplan Hoge Vucht. Daarmee hebben we het aanpakken van de tweedeling op de agenda gezet. Voor de komende periode wil de PvdA daarmee doorgaan, zowel door sociale en fysieke investeringen. Sociaal door huiswerkplekken voor jongeren, contactpunten voor ouderen (plek waar ouderen met al hun vragen terecht kunnen) en door ervoor te zorgen dat meer kinderen in armoede aanspraak kunnen maken op ondersteuning om mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Fysiek door te investeringen in voldoende verlichting en verloedering in de openbare ruimte tegen te gaan, door naast een maximumpercentage sociale huur per wijk van 40 procent ook te focussen op een minimumpercentage van 10 procent sociale huur per wijk (zodat erin wijken met nauwelijks sociale huur extra huurwoningen worden toegevoegd). En op dit moment is de Noordelijke Rondweg een fysieke barrière tussen Noord en Zuid. Daarom wil de PvdA deze barrière wegnemen en de Noordelijke Rondweg ondertunnelen.”

De PvdA wil dat welvaart en welzijn hand in hand gaan. “Waar je wieg stond, mag niet bepalen hoeveel kansen je krijgt. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen. Een Eerlijk Breda!”