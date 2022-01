Breda wil veilig open: stadsbestuur doet oproep aan landelijke politiek

BREDA - De samenleving weer op een veilige manier openstellen en zo tot een perspectief komen waarin samenleving en economie minder kwetsbaar worden voor aanwezigheid van corona. Deze oproep doen burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank, samen met andere burgemeesters in Brabant, richting de landelijke politiek.

Het draagvlak voor de geldende coronamaatregelen neemt steeds verder af. Dat is wat de Brabantse burgemeester merken onder hun inwoners. Daarom doen zij nu gezamenlijk een oproep aan de landelijke politiek. “De samenleving moet weer op een veilige manier opengesteld worden”, aldus het Bredase stadsbestuur en de Brabantse burgemeesters. Of het kabinet de lockdown wel of niet verlengd, wordt morgen tijdens de persconferentie duidelijk.

In aanloop naar deze persconferentie sturen de Brabantse burgemeesters een motie naar het kabinet. In deze motie vragen zij de overheid bij het besluit tot het nemen van maatregelen, meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Op basis daarvan zou volgens de burgemeesters gekeken moeten worden onder welke omstandigheden de samenleving weer veilig open kan.

Ook zien de burgemeesters graag dat er meer ruimte komt voor lokale besturen om samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is.

Lees hier de gehele motie: