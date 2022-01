Breda Beslist presenteert kandidatenlijst: ‘Veel ervaring en jong talent’

BREDA - Breda beslist heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. “Het is een flinke kandidatenlijst met enorm veel ervaring, jong talent, kandidaten uit diverse delen van de gemeente Breda en met de wortels in Breda de wijken en haar dorpen”, aldus de partij.

In 2018 hebben diverse lokale partijen (zoals o.a. Breda ’97, BOB, Volmondig Ja, Volkspartij e.d.) 11 procent van de stemmen behaald. Aan raadszetels is dat 5 à 6 zetels. Door versplintering van de stemmen over de partijen resulteerde dit tot teleurstelling van velen, in slechts 1 zetel. “Nu de krachten gebundeld zijn is Breda Beslist uitgegroeid tot een krachtige, lokale politieke partij. Breda Beslist streeft naar bestuurlijke vernieuwing, waarbij de inwoners van Breda weer volwaardig mee kunnen beslissen voor onze stad, onze dorpen en onze mensen”, aldus Breda Beslist.

Peter Vissers is de lijsttrekker van Breda Beslist. Hij zit momenteel ook namens de partij in de gemeenteraad. Na hem volgen op de kandidatenlijst Marijn Luijten, Esther Hereijgers, Hendrico Valentijn, Harry Broere, Ad Figiel, Martin van der Muren, Ton Noordhoff, Viola de Bruijn en Marcel van der Mast. In totaal staan er 28 mensen op de kandidatenlijst van Breda Beslist.

Breda Beslist baseert het programma op acht standpunten. Zo gaat lokaal bij Breda Beslist vóór het landelijke. “Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang, maar niet ten koste ervan. Bewoners moeten betrokken worden door initiatieven en inspraak toegankelijk te maken, en de bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van de gemeente Breda, moet meer open en transparanter worden, waarbij de inwoners van Breda beter gehoord worden.”