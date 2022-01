LPF wil meepraten in Bredaas diversiteitsdebat: ‘Sluit ons niet uit!’

BREDA - Op woensdag 9 februari organiseert Bo Diversity een diversiteitsdebat. Tijdens dat debat gaan zes partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in debat over het onderwerp diversiteit. Maar de negen andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda mogen geen inbreng geven. En dat is tegen het zere been van LPF Breda. BO diversity verdedigt die keuze: ‘We staan achter deze beslissing’.

BO Diversity is al sinds 2017 actief in Breda. De stichting draagt actief bij aan bewustwording in de Bredase samenleving over diversiteit en zet zich in om acceptatie te vergroten. Dat doet de stichting onder andere met evenementen, acties, campagnes en trainingen. En op 9 februari ook met een debat waarin politieke partijen aan het woord komen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart.

“BO Diversity ziet dat er in de afgelopen tijd veel onderzoek is gedaan naar discriminatie op landelijk niveau, maar ziet ook dat deze vraagstukken (nog) niet zijn vertaald naar lokaal beleid”, legt Eline Kouwenberg van Bo Diversity uit. “Denk aan stage discriminatie voor mbo’ers meteen migratieachtergrond, discriminatie op de woningmarkt, discriminatie in het uitgaansleven, etc. Het debat staat in het teken van het inzichtelijk krijgen hoe partijen hierover denken en hoe ze ernaar gaan handelen.”

Uitsluiting

Maar niet alle vijftien partijen die meedoen aan het verkiezingen mogen deelnemen aan het debat. BO Diversity heeft zelf zes partijen uitgekozen die momenteel zetels hebben in de gemeenteraad, namelijk VVD, CDA, D66, SP, Pvda en GroenLinks. En dat is tegen het zere been van de LPF. “Je zou toch op zijn minst mogen verwachten van een organisatie die staat voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit dat juist bij een debat niemand, maar dan ook niemand wordt uitgesloten en er een eerlijk en open debat plaatsvindt”, aldus lijsttrekker Iwan Dienjes. Hij roept Bo Diversity op om het debat tóch open te stellen voor andere partijen dan de uitgekozen zes.

Toch houdt Bo Diversity vast aan de keuze voor zes partijen. “Wij zijn geen onafhankelijke organisatie, maar een stichting die zich inzet voor het bevorderen van acceptie en diversiteit in Breda. Wij hebben een goede relatie met de zes partijen die we hebben uitgenodigd, omdat zij zich inzetten voor dezelfde doelen. Met het debat willen we Bredanaars die diversiteit belangrijk vinden bij het uitbrengen van hun stem laten zien wat tussen deze partijen de verschillen zijn en waar zij zich precies hard voor maken”, aldus Kouwenberg.

Een breed beeld van alle diverse visies van de vijftien deelnemende partijen zal het debat dan ook niet geven, benadrukt Kouwenberg. “Wij staan achter de opzet die wij hebben gekozen voor dit debat. Mensen die precies willen weten hoe álle partijen in de diversiteitsdiscussie staan, raad ik aan om de partijprogramma’s te lezen.”

