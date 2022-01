Een bord met ‘Niets te koop’ aan de gevel: ‘Er is een tekort aan betaalbare woningen in Breda’

BREDA - De borden met ‘te koop’ of ‘verkocht’ zijn bekend in het straatbeeld van Breda. Maar vanaf vandaag kunnen Bredanaars ook ‘Niets te koop’ tegenkomen op rode borden aan huizen in de stad. De borden zijn onderdeel van een actie van de lokale PvdA.

Deze week werd bekend dat de huizenprijzen in Breda met 20 procent gestegen zijn afgelopen jaar. Ondanks dat Breda dus fors aan het bouwen is en in de afgelopen vier jaar de doelstelling van 6000 nieuwe woningen realiseren heeft behaald, blijft het vinden van een geschikte woning met name voor starters lastig. Want als er überhaupt betaalbare woningen op de markt komt, dan worden ze binnen enkele dagen verkocht voor bedragen ver boven de vraagprijs.

Met de opvallende rode borden met ‘Niets te koop’ die sinds vandaag te vinden zijn in Breda wil de lokale PvdA aandacht vragen voor het probleem. Op de bijbehorende website www.nietstekoop.nl presenteert PvdA haar plannen om het tekort op de woningmarkt aan te pakken.

Zo pleit PvdA voor de realisatie van meer betaalbare starterswoningen in de gemeente met een anti-speculatiebeding. In zo’n beding staan afspraken over de toekomstige verkoopprijs, waardoor woningen voor langere tijd betaalbaar blijven. Ook pleit de partij voor de invoering van de zelfbewoningsplicht, de oprichting van een gemeentelijk huurteam en wil PvdA werk maken van het realiseren van tijdelijke woningen en het omvormen van leegstaande kantoren naar woningen.

Suzan Cornelissen, raadslid PvdA Breda: ‘’Iedereen heeft recht op een huis. Veel inwoners van onze gemeente kunnen niet aan een betaalbare woning komen. Starters blijven noodgedwongen thuis wonen en senioren stromen niet door naar een passende woning.’’ De afgelopen vier jaar zijn er 6851 woningen gebouwd of staan in de planning om gebouwd te worden. Daarvan zijn 1487 sociale huurwoningen. “Maar het is niet genoeg. Daarom zal de PvdA ook de komende jaren volop inzetten op het bouwen van betaalbare woningen.”