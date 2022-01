Met drie vredesprijswinnaars wil de Volkspartij zetels bemachtigen in de raad

BREDA - Vier jaar geleden lukte het de Bredase Volkspartij niet om een zetel te bemachtigen in de gemeenteraad. Maar in maart doet de partij opnieuw mee, en hoopt de Volkspartij genoeg stemmen te krijgen om in de gemeenteraad terecht te komen. De kandidatenlijst van de partij is bijzonder: Maar liefst drie winnaars van de Bredae vredesprijs zijn terug te vinden op de lijst.

“Het is van groot belang dat er een verjonging van de gemeenteraad plaatsvindt en dat er ook andere culturen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad”, stelt de Volkspartij Breda in haar persbericht. “Met deze verjonging zijn wij ook in staat zijn om de belangen van onze jongeren in de gemeenteraad te dienen,” laat lijsttrekker Mo Omar desgevraagd weten.

Naast Omar heeft de partij nog twee vredesprijswinnaars op de lijst staan namelijk: Philip Oronsaye (2021) en Jan Hopman (2015). Met hen en Hassan Lammou, genomineerd voor de Vredesprijs 2019, heeft de partij lijstkandidaten die als vrijwilliger hun sporen in het maatschappelijk veld hebben liggen.

Kennis en kunde

“Vanuit onze betrokkenheid met de stad Breda, hebben wij ervoor gekozen om ook voor de bewoners dienstbaar te zijn in de gemeenteraad. Als het om transparantie en een betrouwbare overheid gaat, willen wij met onze kennis en kunde zowel in de gemeenteraadraad en bij het dagelijks bestuur van de gemeente het verschil gaan maken. Woningbouw, jeugd- en ouderenzorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid zijn onderwerpen die wij hoog in het vaandel hebben staan. Samen met de ervaringsdeskundigen in onze fractie willen we het beleid op deze gebieden op een hoger plan brengen, eentje waarmee alle inwoners van de stad gediend zijn,” vertelt Omar. De Volkspartij zet zich verder in voor een betere opzet van de jeugdzorg en een autoluwe binnenstad.

Gastvrije stad

“Verder hechten wij eraan dat de gastvrijheid van onze stad ook geldt voor asielzoekers en ongedocumenteerden en er actief gezocht wordt naar opvangplekken binnen de gemeente. Ook is het van groot belang dat er vaart gemaakt wordt met de plaatsing van het monument ter herinnering aan de afschaffing van de slavernij, zoals dat al door de gemeenteraad besloten is”, licht Mo Omar enkele punten toe die in het partijprogramma staan.