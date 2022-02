Taxidienst overladen met boze telefoontjes over voucheractie

BREDA - Wat taxidienst VP Flexvervoer te maken heeft met de voucheractie waarmee Bredanaars gratis duurzame producten kunnen bestellen? Helemaal niets. Maar het telefoonnummer van de taxidienst stond wel op dezelfde website, waardoor zij dinsdagochtend overladen zijn met boze telefoontjes en daardoor slecht bereikbaar waren voor hun eigen klanten. De lokale SP is boos over de gang van zaken, en ook het CDA wil uitleg van het college over de problemen rondom de actie.

De start van de uitgifte van duurzaamheidsvouchers is vanochtend chaotisch verlopen. Die actie ging vanochtend om 09.00 uur live, maar de site kon de aanvragen al vanaf het eerste moment niet aan. Het zorgt voor verbazing en boosheid bij de lokale politiek. “De site was totaal onbereikbaar, en verwees op een gegeven moment door naar een totaal andere website. Als je al het geluk had om door de liefdadigheidsloterij heen te komen, bleek de aanvraagpagina onbruikbaar omdat er geen knoppen op stonden”, schrijft de SP aan het college.

Veel mensen besloten daarom te bellen naar het nummer dat op de website staat. Maar dat nummer is van VP Flexvervoer: Een taxidienst die doelgroepenvervoer doet. “ Dit bedrijf is overspoeld met boze telefoontjes van mensen die hun vouchers niet aan konden vragen. Los van het feit dat zij hier helemaal niks mee te maken hadden, waren zij slecht bereikbaar voor hun klanten. Hierdoor hebben vele mensen hun deeltaxi niet kunnen bestellen”, aldus de SP.

Zowel CDA als SP willen verheldering vanuit het college over de chaotische gang van zaken rondom de voucheractie. Zo wil CDA weten hoe het kon gebeuren dat de site er binnen no-time uit lag, en met welke toeloop rekening was gehouden in de voorbereiding van de lancering. Ook de SP wil weten hoe de chaos kon ontstaan, en welke maatregelen er waren genomen om te voorkomen dat de website overbelast zou worden. Ook wil de partij weten hoe het mogelijk is dat het nummer van de taxidienst op de site stond.

CDA kijkt bovendien naar de toekomst. De partij wil graag weten wat de gemeente heeft geleerd van de chaos rond de voucheractie en hoe zij in de toekomst iets soortgelijks gaan voorkomen.