Ze is slechts een paar maanden wethouder, maar Carla Kranenborg (37) wil echt iets bereiken

BREDA - Het is inmiddels drie weken geleden dat Breda een nieuwe wethouder rijker werd. Op 13 januari werd Carla Kranenborg - van Eerd benoemd als opvolger van de vertrekkende VVD-wethouder Greetje Bos. Aangezien de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, wordt het mogelijk een kort wethouderschap voor Kranenborg. Maar aan haar enthousiasme en gedrevenheid doet dat niets af.

Carla Kranenborg - van Eerd (37), wethouder van onder andere Financiën, Energietransitie en Leefbaarheid, woont samen met haar man en drie jonge kinderen in Prinsenbeek. Oorspronkelijk komt ze uit Limburg, maar twintig jaar geleden verhuisde ze voor haar studie aan Avans naar Breda. Ze werd verliefd op de stad en woonde onder andere in Brabantpark, de Heuvel en de Haagse Beemden. Tegenwoordig woont ze met haar gezin in Prinsenbeek. Sinds 2014 zit ze voor de VVD in de gemeenteraad.

Carla, je hebt bijna twee termijnen volgemaakt in de gemeenteraad. Waarom heb je gekozen voor de lokale politiek?

Ik vind het belangrijk dat iedereen die het kan, een bijdrage levert aan de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld als vrijwilliger, als mantelzorger, of in het stadsbestuur. Ik koos zelf voor het stadsbestuur omdat ik het mooi vind om op die manier een bijdrage te leveren aan de stad. Je kunt als raadslid echt iets bereiken.

Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die je hebt bereikt als raadslid?

Ik ben het meest trots op het feit dat we de lasten voor de inwoners, zoals de OZB, zo laag mogelijk hebben gehouden. Dat is natuurlijk ook echt iets waar wij als VVD voor staan. Ook vind ik de pleinaanpak heel goed. We zijn echt samen met inwoners in gesprek gegaan over hun behoeftes, in plaats van dat er op het stadskantoor aan een tafel een nieuwe inrichting voor een plein werd bedacht.

Toch zijn veel dingen die ik heb gedaan als raadslid niet zo zichtbaar voor inwoners. Zo ben ik altijd woordvoerder financiën geweest, en heb ik me heel actief ingezet om veel samen te werken met alle partijen in de gemeenteraad. We hebben nooit als coalitie iets er zomaar doorheen proberen te drukken: Ik heb altijd de samenwerking met alle partijen gezocht. Daar ben ik ook trots op.

Is dat één van de redenen waarom de VVD jou heeft gevraagd als opvolger van Greetje Bos?

Ja, dat denk ik wel. Verder gaven mijn fractiegenoten aan dat ze mijn politieke ervaring heel belangrijk vonden. Ook heb ik al veel dossierkennis van portefeuilles zoals financiën en de energietransitie. Dat helpt natuurlijk enorm bij het inwerken.

Dat de fractie mij heeft gevraagd om Greetje op te volgen, vind ik echt een enorme eer. Ik was echt enorm enthousiast toen ik voor deze functie werd gevraagd, en dat ben ik nog steeds. Ik vind het een geweldige baan.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al in maart. Is het niet raar om voor zo’n korte periode wethouder te zijn?

Het is de keuze geweest van de fractie om een nieuwe wethouder aan te stellen, en dus niet de portefeuilles van Greetje tijdelijk onder te brengen bij andere wethouders. Ik denk dat dat een enorm goede keuze is geweest, omdat deze onderwerpen niet stil mogen komen te liggen. Kijk bijvoorbeeld naar de energietransitie. Die is met de huidige discussies over energietarieven enorm actueel. Zoiets verdient de volle aandacht.

Wanneer is voor jou het wethouderschap geslaagd?

Als ik de onderwerpen binnen mijn portefeuille de aandacht kan geven die ze verdienen en nodig hebben. En ik ben wel realistisch. Ik weet dat ik in deze maanden niet ineens de boel om kan gooien of grote, langdurige problemen ineens op kan lossen. Maar ik kan wel bijdragen aan een stap in de goede richting.

Zo ben ik bijvoorbeeld heel gepassioneerd over de aanpak van de intimidatie van vrouwen. Vrouwen moeten zich veilig voelen in de stad, en daar moeten we serieus werk van maken. Bewustwording, bij vrouwen én mannen, is daarin heel belangrijk. Ik wil graag helpen om dat vuurtje aan te wakkeren.

Ziet Breda jou volgende periode terug als wethouder?

Dat is allereerst natuurlijk aan de kiezers. Het is aan hen om te beslissen of de VVD verder mag in het stadsbestuur. Zelf heb ik in de zomer besloten om niet terug te keren in de gemeenteraad. Ik sta daarom op plek 24 op de kandidatenlijst. En mijn baan bij Rijkswaterstaat heb ik niet opgezegd. Ik kan daar dus weer aan de slag wanneer mijn wethouderschap eindigt. Maar ik benadruk graag dat ik het wethouderschap echt een geweldige baan vind. Voor nu focus ik me volledig op deze periode, en wie weet wat de toekomst brengt.