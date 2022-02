D66 presenteert verkiezingsprogramma: ‘Samen voor een sterke toekomst’

BREDA - D66 Breda heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd: Breda maakt trots - Samen voor een sterke toekomst. Lijsttrekker Bart Lauwen: “Met dit programma onder de arm kunnen we met hart en ziel aan de slag om te zorgen voor kansen voor iedereen, echte klimaatactie en betaalbare huizen voor elke Bredanaar.’’



Lauwen: “We willen dat iedereen die dat wil in Breda, in elke wijk en in elk dorp, een betaalbaar huis kan vinden en we hebben dan ook grote ambities”. D66 Breda bouwt de hoogte in, zoals bijvoorbeeld bij ‘t Zoet, zodat er ruimte is voor duizenden nieuwe betaalbare woningen, voor studenten, starters en senioren. Wat D66 betreft gaat van alle huizen die we bouwen tenminste 66 procent in de categorie ‘betaalbaar’ vallen. “Dat betekent dat van de 6000 huizen die we gaan bouwen, er minstens 4000 betaalbaar zijn voor onder andere de leraar, de agent en de verpleegkundige.” D66 maakt het ook gratis om je huis te splitsen. Daarmee bevorderen ze de doorstroming en komen er meer huizen beschikbaar voor mensen om in te wonen.





Ook op klimaat zetten we als het aan D66 ligt de komende jaren forse stappen. Zo wil de partij sneller aan de slag gaan met het isoleren van onze huizen. “We beginnen met de huizen van inwoners die het minst te besteden hebben. Isoleren is goed voor de energierekening en het klimaat. In de visie van D66 is Breda in de toekomst koploper op klimaatactie.” D66 gaat bovendien voor de ambitie om 200.000 nieuwe bomen in Breda te planten Lauwen: ‘’Een bos geeft immers verkoeling en is goed voor je gezondheid. De vele wandelingen tijdens de lockdowns hebben dat des te meer doen beseffen.’’



Kansengelijkheid blijft een speerpunt van D66 Breda. Lauwen: ‘’We moeten voorkomen dat er een corona-generatie ontstaat. Daarom lopen we onderwijsvertragingen in, zorgen we voor goede stageplekken voor studenten en bieden we steun aan kwetsbare jongeren.’’ Je portemonnee zou volgens D66 Breda niet moeten bepalen of je kunt sporten en of je naar het museum kan. Daarom wil de partij dat de tarieven van alle sporten voor alle kinderen gelijk en betaalbaar zijn.



Lauwen: ‘’Breda blijft haar ambities vergroten en vooruitkijken naar de toekomst. D66 Breda gelooft dat we Breda samen maken en dat we trots mogen zijn op onze eigen kracht en ons Bredaas verhaal. Voor een Breda waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.’’

D66’er Hans Teunissen was voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Ook hij is trots op het programma dat er ligt en de wijze waarop het tot stand is gekomen. “Dit rijke en ambitieuze programma is het resultaat van een waardevol proces. Veel leden van onze afdeling hebben een actieve bijdrage geleverd. Nog meer mensen hebben bijgedragen aan de ideeënvorming. Wij denken hiermee een visueel aantrekkelijk programma te presenteren, waarin veel mensen wenselijke en noodzakelijke ambities, aandachtspunten en standpunten herkennen. Het is een unicum dat ons verkiezingsprogramma via een QR code op de flyers van D66 Breda te lezen is, daarmee brengen we ons programma bij bijna elke Bredanaar thuis in de brievenbus.”