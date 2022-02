Leden Bredase SP stellen verkiezingsprogramma ‘Samen voor Breda’ unaniem vast

BREDA - De leden van de Bredase SP hebben woensdagavond het verkiezingsprogramma ‘Samen voor Breda’ unaniem vastgesteld. Het programma, dat tot stand is gekomen samen met leden en mensen in de stad, staat vol met plannen om van Breda een eerlijkere stad te maken, stelt de SP.

Lijsttrekker Inge Verdaasdonk: “Ik ben trots op onze sociale alternatieven. We komen bijvoorbeeld met een villaverbod, want wie zit we te wachten op huizen die niemand kan betalen? Ook stellen we een Fonds Sociale Woningbouw in. Ontwikkelaars die niet genoeg betaalbare huizen bouwen, moeten daar geld in storten zodat we zelf die broodnodige woningen neer kunnen zetten.”

In het verkiezingsprogramma staan verder plannen voor ontmoetingsplekken in elke wijk en elk dorp, en komen de bibliotheken weer terug. Daarnaast stelt de Bredase SP een zonnepanelenoffensief voor onder het mom ‘zonnepanelen horen op het dak, niet in de wei’. Verder wil de partij een Gemeentelijke Thuiszorg. Verdaasdonk: “Dit bespaart enorm veel geld. Hierdoor kan iedereen die huishoudelijke hulp nodig heeft dit ook krijgen.”

Dit en vele andere punten zijn te vinden in het verkiezingsprogramma “Samen voor Breda” op spbreda.nl/programma.