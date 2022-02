Met Paul de Jong als lijsttrekker wil SHOUT! een plek bemachtigen in de gemeenteraad

BREDA - Aankomende gemeenteraadsverkiezingen staat de nieuwe partij SHOUT! op de kieslijst. De nieuwe lokale, liberale partij richt zich op Bredanaars die individuele vrijheid en gemeenschappelijke waarden delen. Met trots presenteert SHOUT! dan ook de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen met daarop bewoners en ondernemers uit verschillende stadsdelen. De jongste kandidaat is 30 jaar en de oudste is 78 jaar.

Door een goede mix van ervaring en jong talent wil SHOUT! generaties in Breda verbinden. “Herkenbare volksvertegenwoordigers, met oog voor mens en omgeving.”

Paul de Jong (34) is met unanieme steun van de partij tot lijsttrekker gekozen. Hij woont in de binnenstad, en heeft Bestuurskunde en Overheidsmanagement in Den Haag gestudeerd, waar hij ook voorzitter van de opleidingscommissie was. Paul heeft in het verleden ook deel uitgemaakt van de wijkraad Heuvel, en hij is op dit moment wijkcontactpersoon van de wijkraad Stadshart/Valkenberg. “Er werd een beroep op mij gedaan door mensen die zich zorgen maken over de vrijheden die ingeperkt worden, oftewel de relatie tussen burgers en de overheid. Binnen mijn studierichting heeft lokaal bestuur en democratische vernieuwingen mijn bijzondere interesse gehad. Dat kan ik nu combineren met mijn kennis over en liefde voor onze stad en dorpen. Ook wil SHOUT! zich intensief bezig houden met de lokale herstelagenda van de coronacrisis, de woningmarkt en duurzaamheid. De tijd voor verandering is nu!”

Op nummer 2 staat Peter Jan Plooij (64), die als ingenieur werkzaam is in de civiele techniek. Zijn belangrijkste motivatie ligt in de noodzaak om de overheid weer betrouwbaar en eerlijk te laten zijn. Daarna volgt Natascha de Kok (51) die met name haar ervaring in de horeca en maatschappelijk welzijn in de raad wil inbrengen. Op nummer 4 en 5 staan Dave Marijn (50) en Jeroen Smeenk (44), die respectievelijk in de transport- en horecasector werkzaam zijn.

De lijstduwer van SHOUT! is John Leunnise (78).