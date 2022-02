Het verkiezingsprogramma van de VVD: Van betaalbare woningen tot gratis grofvuil ophalen

BREDA - Over ruim een maand is het zo ver: De gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar geleden werd de VVD bij uitstek de grootste partij van Breda. Met het nieuwe verkiezingsprogramma richt de partij zich op de komende vier jaar. “We hebben al veel bereikt maar inwoners in de stad en dorpen kennen nog heel veel uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma hier het antwoord op is”, aldus Boaz Adank.



Het verkiezingsprogramma van de Bredase VVD is een breed programma wat ‘naadloos aansluit bij een stevig verankerde lokale partij’, zoals de partij het zelf noemt. Het programma is ontwikkeld samen met inwoners en betrokken leden.

Lijsttrekker Boaz Adank over het verkiezingsprogramma: “Met dit programma in de hand hebben we een zeer stevig verhaal voor de komende jaren. We hebben al veel bereikt maar inwoners in de stad en dorpen kennen nog heel veel uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma hier het antwoord op is. Er zitten voor buurten, wijken en de dorpen hele herkenbare punten in zitten. Wij zijn er niet om liberale principes over Breda uit te strooien maar om beter te maken wat beter kan en goede dingen te beschermen. Wij doen een beroep op onze inwoners om te komen stemmen zodat we deze punten kunnen realiseren”

Eddie Förster vult aan. “In dit programma ga je ervaren dat we ook op elementen die mensen niet meteen linken aan de Bredase VVD, een eigen verhaal hebben. Denk hierbij aan zorg, groen, de fiets en dierenwelzijn. Maar vanzelfsprekend zitten er ook de punten in waar wij als Bredase VVD al jaren voor staan. Veiligheid, wonen en fijne leefomgeving en dat voor zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. Wij zetten ons met tomeloos veel energie in voor de toekomst van onze stad en dorpen. Breda Vooruit!”.



Het volledige programma is te vinden op de website van VVD Breda

De belangrijkste 10 punten zijn:

1. Veel meer betaalbare woningen tot 3 ton

2. Meer zichtbare wijkagenten in onze wijken en dorpen voor meer veiligheid

3. Grofvuil en snoeiafval wordt weer gratis opgehaald

4. Het verlagen van de OZB voor huizeneigenaren

5. Het verlagen van de OZB en precariobelasting voor ondernemers

6. Minder ruimte voor statushouders, geen ruimte voor geluk zoekende asielzoekers

7. Meer focus op verkeersveiligheid bij scholen

8. Het uitbreiden van het aantal buitensport locaties, zoals een verlichte hardlooproute en openbare buitenfitness en het geven van een upgrade aan de Asterplas en de Galderse Meren

9. Goed en veilig kunnen parkeren met de auto, en de 1e parkeervergunning gratis

10. Cultuur moet minder voor de huidige instellingen en gebruikers zijn. Carnaval en nieuwe initiatieven moeten meer ruimte krijgen.