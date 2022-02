Dit zijn de vijftien partijen waarop je deze gemeenteraadsverkiezingen kan stemmen

BREDA - Bredanaars hebben de aankomende gemeenteraadsverkiezingen keuze uit vijftien verschillende partijen. De partijen hebben op 31 januari allemaal hun kandidatenlijsten in moeten leveren. Nu die lijsten zijn gekeurd, zijn de kandidaten voor de aankomende verkiezingen definitief. Wij zetten de vijftien partijen die gaan strijden om de 39 zetels in de Bredase gemeenteraad voor je op een rij.

Lijst 1: VVD

De VVD was tijdens de verkiezingen van 2018 veruit de grootste partij van de stad. De VVD zit momenteel met 11 zetels in de raad, en heeft drie wethouders. Huidige wethouders Boaz Adank en Daan Quaars voeren de lijst van de VVD aan.

Lijst 2: CDA

CDA heeft momenteel zes zetels in de gemeenteraad. De top drie van de kandidatenlijst van CDA bestaat geheel uit dertigers, met de 32-jarige lijstaanvoerder en huidig fractievoorzitter Jeroen Bruijns en de nieuwelingen Karlijn van den Berg en Remco Beekers.



Lijst 3: D66

Ook D66 heeft momenteel zes zetels in de raad. Ook heeft D66 momenteel twee wethouders, namelijk Marianne de Bie en Tim van het Hof. De kandidatenlijst wordt aangevoerd door raadslid Bart Lauwen. Hoogste nieuwkomer op de lijst is de 33-jarige Lottie van Kelle. Zij staat op plek twee. Tim van het Hof maakt de top 3 compleet.



Lijst 4:GroenLinks

GroenLinks heeft vijf zetels in de huidige gemeenteraad. De kandidatenlijst van GroenLinks wordt aangevoerd door Marike de Nobel. Verder staan Thom Dijkstra en Lieke van Son in de top 3.

Lijst 5: Partij van de Arbeid

Lijsttrekker van de Partij van de Arbeid is de huidige wethouder Arjen van Drunen. Hij is als wethouder de opvolger van Miriam Haagh. PvdA heeft momenteel vier zetels in de gemeenteraad.

Lijst 6: SP

Inge Verdaasdonk staat op de eerste plek van de kandidatenlijst van de SP. Na naar volgen Michel Verschuren en Olaf van der Bruggen. De SP heeft momenteel 3 zetels in de raad. Dat waren er na de verkiezingen nog 4, maar Boi Boi Huong stapte uit de fractie en nam haar zetel mee. De opvallende lijstduwer van de SP is advocaat Peter Schouten.

Lijst 7: 50Plus

50Plus heeft twee zetels in de gemeenteraad van Breda. De partij heeft een korte kandidatenlijst waarop negen namen staan. Lijsttrekker is Peter Jong. Daarna volgen Hans van der Ven en Hans Mesman.



Lijst 8: Breda Beslist

In 2018 deden er meerdere lokale partijen mee met de verkiezingen, maar alleen Breda 97 kreeg een zetel. Daarom besloten Breda’97, BOB en een deel van Volmondig Ja samen te gaan in Breda Beslist. De partij heeft dus één zetel in de raad. De lijst wordt aangevoerd door Peter Vissers, en verder volgen Marijn Luijten en Esther Hereijgers.

Lijst 9: Partij voor de Dieren

De partijen op lijst 9 tot en met 15 hebben nog geen zetels in de raad. Maar daar willen zij graag verandering in brengen. Partij voor de Dieren doet dat met Janneke van Lierop op plek 1.

Lijst 10: SHOUT!

De lijsttrekker van Shout! is Paul de Jong. De jong probeerde eerder al in de gemeenteraad te komen met de Bredase Stadspartij.

Lijst 11: Lijst Pim Fortuyn

De LPF wil in Breda graag een plek bemachtigen in de gemeenteraad. Dat hopen zij te doen met lijsttrekker Iwan Dienjes. Verder volgen Carlo van Remortel en Jaco Verstappen.

Lijst 12: ChristenUnie

De ChristenUnie Breda bereidt zich al ruim twee jaar voor om vanaf 2022 deel te kunnen nemen aan de gemeenteraad van Breda. Lijsttrekker van de christelijke partij is Karel Smouter.

Lijst 13: Forum voor Democratie

Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Op 1 staat lijsttrekker Van Woudenberg.



Lijst 14: Buurtbelangen

Buurtbelangen is een nieuwe, lokale partij. Lijsttrekker is Rianca Rayée. Verder staan Piet de Peuter en Joris Zomerdijk op de lijst. Een bekende lijstduwer van Buurtbelangen is oud-wethouder Patrick van Lunteren.



Lijst 15: Volkspartij

De lijst van de Volkspartij blinkt uit in het aantal ontvangers van de Bredase vredesprijs. Die staan er namelijk maar liefst drie op. Lijsttrekker van de partij is Mo Omar.