LPF Breda is klaar voor de verkiezingen: ‘Wij willen de rechtse stem vertegenwoordigen in de raad’

BREDA - De ‘rechtse stem vertegenwoordigen in de raadszaal’. Dat is wat LPF Breda wil gaan doen. De partij presenteerde afgelopen zaterdag, op de verjaardag van Pim Fortuyn, het verkiezingsprogramma.

“Steeds meer Bredanaars zijn klaar met de onevenredige overheidsbeperkingen”, stelt lijsttrekker Iwan Dienjes. “De bestuurlijke betutteling, de woke-gekte, het klimaatgedram, en de oneerlijke politiek. Breda verdient daarom een partij die de rechtse stem vertegenwoordigt.” En die partij wil Lijst Pim Fortuyn Breda zijn.

“Als LPF Breda zijn we erg verheugd met de enorme opkomst van de rechtse politiek. Een kwart van de kiezers wil graag kunnen stemmen op een partij als de onze. We zijn opgericht om juist aan die mensen een stem te geven, in lijn met het gedachtegoed van wijlen prof. dr. Pim Fortuyn. Met 24 kandidaten en een grote achterban staan we klaar om de rechtse stem te vertegenwoordigen in de raadzaal, en daarmee in het beleid van ons Breda.”

Speerpunten in het programma van LPF Breda zijn onder andere gelijke woonkansen en onderwijs zonder inmenging van politiek of religie. Verder pleit LPF onder andere voor een maatschappij zonder coronatoegangsbewijs, het koesteren van tradities zoals zwarte piet en het open houden van de gaskraan. Als het aan LPF ligt, wordt ook het bestuur van de gemeente aangepakt. LPF is een voorstander van onder andere directe referenda en een gekozen burgemeester. Ook wil de partij de stedenband met Yangzhou per direct stopzetten.