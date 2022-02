GroenLinks presenteert ambitieus bomenplan: ‘Verdubbel het aantal bomen in Breda’

BREDA - Iedere inwoner een extra boom. Dat plan lanceert GroenLinks vandaag in Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond. Met de titel ‘Bomen voor Brabant’ komen de lokale fracties met het voorstel om het aantal bomen in de vijf grootste Brabantse steden te verdubbelen van 1 miljoen naar bijna 2 miljoen.

Lijsttrekker in Breda Marike de Nobel: “GroenLinks wil Brabant fors verder vergroenen. Met ambitieuze voorstellen voegen we bijvoorbeeld in onze stad meer dan 185.000 bomen toe. Concreet komt dat neer op een extra boom voor iedere Bredanaar. Zo werken we aan een sociale stad met een groene en gezonde leefomgeving voor mens én dier.”



“Parken, kabbelende beekjes en bomen geven Brabantse steden karakter. Denk aan de Genneper Parken in Eindhoven, het Valkenberg in Breda, het Bossche Broek in Den Bosch, de Oude Dijk in Tilburg of de Goorloopzone in Helmond”, stelt GroenLinks. Toch domineren steen, beton en asfalt nog altijd onze omgeving, vindt de partij. In de vijf grote Brabantse steden wil GroenLinks dat veranderen. Daarom komen zij met een ambitieus voorstel: Een extra boom voor iedere inwoner.



Het planten van meer bomen leidt tot schonere lucht, minder hittestress maar zorgt ook voor het beter vasthouden van overtollig regenwater. Dat is van groot belang in een warmer wordend klimaat. “Daarnaast versterken bomen en natuur de biodiversiteit en maakt het de steden tot een fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Door te investeren in biodiversiteit maken we het een aangename plek voor mens én dier.”

Verschillen

GroenLinks ziet grote verschillen tussen Brabantse buurten. “Vaak zijn het de zogenaamd ‘betere’ straten en buurten waar veel groen te vinden is. Dat is niet eerlijk en dat moet anders.” GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet: “GroenLinks werkt overal aan vergroening en ons doel is voor elke Nederlander een nieuwe boom, 17 miljoen nieuwe bomen! Vorig jaar schreef ik het Nationaal Bomenplan. Ik ben trots dat de lokale GroenLinksers in deze vijf Brabantse steden concreet aan de slag gaan!”